MotoGP su TV8, GP Germania 2021: orario qualifiche, programma, diretta gratis e in chiaro

Al Sachsenring la giornata di sabato 19 giugno sarà quella dedicata alle qualifiche del Gran Premio di Germania, ottavo atto del Motomondiale 2021. In MotoGP abbiamo una striscia aperta di ben cinque pole position consecutive firmate da Fabio Quartararo, che però non riesce a prendere il largo nella classifica del Mondiale. La Ducati cercherà in tutti i modi di interrompere il predominio del francese e, al tempo stesso, la Honda sogna di tornare protagonista su un tracciato dove ha raccolto vittorie a raffica.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DI GERMANIA DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10

Per converso, guardando alle classi inferiori, in Moto2 dopo la sfuriata iniziale del britannico Sam Lowes, l’australiano Remy Gardner e lo spagnolo Raul Fernandez si sono spartiti le ultime quattro pole position, indice di come siano ingaggiati in un furioso testa a testa per il titolo iridato. Invece in Moto3 il solo centauro in grado di bissare una propria pole position è stato il giapponese Tatsuki Suzuki, che però per quanto rapidissimo al sabato, fatica tantissimo a concretizzare in gara. Qualcuno spezzerà la sequenza di Fabio Quartararo e cosa accadrà nelle categorie inferiori? Per avere risposta a queste domande, basterà seguire le qualifiche in TV. Come?

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta le qualifiche di tutte le classi, nonché la quarta sessione di prove libere della MotoGP. Non saranno invece trasmesse le prove libere del mattino.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta le qualifiche e ogni turno di prove libere di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

GP GERMANIA 2021 – PROGRAMMA QUALIFICHE E PROVE LIBERE

GUIDA TV8

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

Foto: MotoGPpress.com