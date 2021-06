Griglia di partenza MotoGP, GP Germania: Zarco in pole! 10° Bagnaia, Valentino Rossi in sesta fila

Johann Zarco ha conquistato la pole position del GP di Germania 2021, ottava tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. Il transalpino ha guadagnato la partenza al palo con un giro strepitoso, poi è finito nella ghiaia negli ultimi due minuti. L’alfiere della Ducati Pramac, secondo in classifica generale, ha preceduto di 11 millesimi il francese Fabio Quartararo, uomo della Yamaha ufficiale e leader del campionato.

A completare la prima fila è l’inatteso spagnolo Aleix Espargarò in sella a una magica Aprilia. L’australiano Jack Miller, terzo in campionato, apre la seconda fila con la prima Ducati ufficiale, precedendo lo spagnolo Marc Marquez (redivivo su questa pista con la Honda) e lo spagnolo Miguel Oliveira. Francesco Bagnaia è il migliore degli italiani, ma non va oltre un deludente decimo posto e domani dovrà risalire dalla quarta fila con la Ducati ufficiale. Si è naturalmente definita la griglia di partenza per la gara di domani.

Valentino Rossi ha faticato in sella alla Yamaha Petronas. Il Dottore si è dovuto accontentare della 16ma posizione e sarà chiamato a una rimonta per provare a entrare quantomeno in zona punti. Appena davanti al nove volte Campione del Mondo scatteranno le due Ducati Avintia di Luca Marini (14mo) ed Enea Bastianini (15mo). Franco Morbidelli è caduto durante il tentativo valido del Q1 e dovrà dunque scattare dalla sesta fila: 18ma piazzola per il portacolori della Yamaha Petronas, chiamato a una complicata risalita.

Maverick Vinales è clamorosamente 21mo con la Yamaha ufficiale, lo spagnolo è andato in crisi e dovrà rialzare la testa. In crisi anche l’altro iberico Joan Mir: il Campione del Mondo in carica tentenna con la Suzuki e non va oltre un mesto 17mo posto. Lo schieramento di partenza sarà chiuso dall’Aprilia di Lorenzo Savadori, mentre Danilo Petrucci è 19mo con la KTM affiancato dal compagno di squadra Iker Lecuona.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Germania 2021, ottava tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. Riportato anche il risultato e la classifica delle qualifiche disputate sul tracciato teutonico.

GRIGLIA DI PARTENZA GP GERMANIA MOTOGP 2021

1. Johann Zarco (Ducati)

2. Fabio Quartararo (Yamaha)

3. Aleix Espargarò (Aprilia)

4. Jack Miller (Ducati)

5. Marc Marquez (Honda)

6. Miguel Oliveira (KTM)

7. Jorge Martin (Ducati)

8. Pol Espargarò (Honda)

9. Takaaki Nakagami (Honda)

10. Francesco Bagnaia (Ducati)

11. Alex Rins (Suzuki)

12. Alex Marquez (Honda)

13. Brad Binder (KTM)

14. Luca Marini (Ducati)

15. Enea Bastianini (Ducati)

16. Valentino Rossi (Yamaha)

17. Joan Mir (Suzuki)

18. Franco Morbidelli (Yamaha)

19. Danilo Petrucci (KTM)

20. Iker Lecuona (KTM)

21. Maverick Vinales (Yamaha)

22. Lorenzo Savadori (Aprilia)

RISULTATO E CLASSIFICA QUALIFICHE GP GERMANIA MOTOGP 2021

Q2:

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 301.6 1’20.236

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1’20.247 0.011 / 0.011

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.3 1’20.447 0.211 / 0.200

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 298.3 1’20.508 0.272 / 0.061

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 298.3 1’20.567 0.331 / 0.059

6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’20.589 0.353 / 0.022

7 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 300.8 1’20.617 0.381 / 0.028

8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1’20.659 0.423 / 0.042

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 293.4 1’20.810 0.574 / 0.151

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 300.8 1’20.811 0.575 / 0.001

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1’20.949 0.713 / 0.138

12 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 296.7 1’21.135 0.899 / 0.186

Q1:

1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1’20.644

2 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1’20.700 0.056 / 0.056

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’20.736 0.092 / 0.036

4 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 296.7 1’20.864 0.220 / 0.128

5 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 296.7 1’20.953 0.309 / 0.089

6 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 292.6 1’20.972 0.328 / 0.019

7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1’21.014 0.370 / 0.042

8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’21.091 0.447 / 0.077

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 293.4 1’21.137 0.493 / 0.046

10 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 296.7 1’21.154 0.510 / 0.017

11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 1’21.165 0.521 / 0.011

12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.2 1’21.411 0.767 / 0.246

Foto: MotoGP.com Press

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE