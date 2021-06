MotoGP oggi, GP Germania 2021: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma TV8, DAZN e Sky

Oggi, sabato 19 giugno, giornata di prove libere e di qualifiche al Sachsenring (Germania), sede del round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato teutonico assisteremo a un confronto molto incerto tra i piloti per il livello della competizione e le caratteristiche della pista: un tracciato corto, tipicamente sinistrorso (10 curve a sinistra e 3 a destra) e atipico nel suo genere.

Nel primo giorno di libere la KTM con Miguel Oliveira, vincitore a Barcellona e secondo al Mugello, ha battuto un colpo dimostrando di andar forte anche su un circuito dalle caratteristiche molto diverse da quelli menzionati. Il lusitano è in gran feeling con la moto austriaca e i tempi parlano chiaro.

Il focus però lo merita il confronto tra il francese Fabio Quartararo e le Ducati. Il transalpino parte con il vantaggio chiaro che la Yamaha tra le sue mani è più performante di una Rossa che fatica a essere scorrevole come la M1. In grande difficoltà soprattutto Francesco “Pecco” Bagnaia che ha concluso il day-1 in ultima posizione a testimonianza che qualcosa che non va c’è.

Difficile anche la situazione per Valentino Rossi. Il “Dottore”, penultimo nelle libere del venerdì, ha spinto per uscire dalle sabbie mobili delle zone basse della classifica, ma l’errore in curva-1 ha evidenziato come il nove volte iridato sia al limite con la Yamaha Petronas e più di tanto on possa dare. Ci si augura un’inversione di tendenza oggi.

PROGRAMMA GP GERMANIA MOTOGP

Sabato 19 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

PROGRAMMA GP GERMANIA MOTOGP IN TV

La copertura televisiva del GP di Germania del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le dirette delle qualifiche e delle gare delle tre categorie, nonché della FP4 della MotoGP. Non è prevista la trasmissione delle prove libere 3 e dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Germania del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche e delle gare delle tre categorie, nonché della FP4 della MotoGP. Non è prevista la trasmissione delle prove libere 3 e dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport.

STREAMING – Il GP di Germania del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

IL PROGRAMMA TV8

Sabato 19 giugno

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 20 giugno

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

