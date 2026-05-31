Francesco Bagnaia: “Ho dato tutto quello che avevo, la direzione è quella giusta”

Francesco Bagnaia lascia il Mugello con un terzo posto che vale molto più del semplice risultato. Dopo un avvio di fine settimana complicato, il pilota della Ducati Factory è riuscito a reagire davanti al pubblico di casa, conquistando un podio importante al termine di una gara combattuta e caratterizzata da segnali incoraggianti sul piano tecnico.

Scattato dalla sesta casella in griglia, Pecco ha saputo costruire la propria rimonta giro dopo giro, mantenendo un ritmo competitivo nella prima parte della corsa. Alla fine, il piemontese ha chiuso al sul podio, alle spalle del vincitore Marco Bezzecchi e di Jorge Martín, confermando i progressi compiuti dopo le difficoltà emerse nelle sessioni precedenti.

Al termine della gara, Bagnaia ha sottolineato l’impegno profuso per regalare una soddisfazione ai tifosi presenti sulle tribune del Mugello: “Ho dato tutto per il pubblico. È stata dura perché facevo fatica con il posteriore, ma l’Aprilia e Bezzecchi stanno facendo un lavoro fantastico. Ringrazio il team per il lavoro fatto“, le sue parole a caldo.

Il pilota della Rossa ha poi analizzato nel dettaglio l’andamento della corsa, ai microfoni di Sky Sport, evidenziando i miglioramenti compiuti soprattutto in fase di partenza e nella gestione iniziale del ritmo: “È stata una gara intensa, forse ancora di più perché eravamo al Mugello. Abbiamo fatto uno step in partenza dal punto di vista elettronico. L’obiettivo era mettermi davanti e imporre il mio ritmo. Ci sono riuscito fino a metà gara, poi il posteriore mi ha abbandonato. Quando Bezzecchi mi ha superato, ho deciso di gestire la situazione con più calma e portare a casa il podio. Stiamo migliorando nel consumo delle gomme, ma dobbiamo ancora lavorare“.

Il centauro nostrano ha spiegato di aver creduto fino in fondo nella possibilità di restare in lotta per le posizioni di vertice, pur riconoscendo il vantaggio mostrato dall’Aprilia nelle fasi centrali della gara: “Ci ho creduto. Ci manca ancora un po’ di grip rispetto all’Aprilia, che riesce ad avere una maggiore velocità di percorrenza in curva“.

Interrogato su una possibile strategia differente, il tre volte campione del mondo ha ribadito che il problema principale non era legato alla tattica di gara, quanto piuttosto ai limiti tecnici ancora presenti sulla sua moto: “Con una strategia diversa probabilmente sarei rimasto più indietro, visto quanto mi ha recuperato Ai Ogura. Lui è sempre molto veloce, ma ci manca ancora quello che ho già detto“.

Infine, Bagnaia ha indicato la direzione di sviluppo intrapresa insieme alla squadra per migliorare il comportamento della Desmosedici nelle prossime gare: “Oggi abbiamo fatto un passo avanti rispetto a ieri. Abbiamo lavorato per far girare meglio la moto, ma quando apro il gas tende ancora a scivolare. La direzione è quella di caricare maggiormente il posteriore e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione“.