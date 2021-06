VIDEO Moto2, GP Germania 2021: gli highlights delle qualifiche del Sachsenring

Raul Fernandez ha centrato la pole position del Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale di Moto 2021, e ha anche messo a segno il nuovo record del tracciato del Sachsenring. Lo spagnolo ha conquistato la pole numero 9 della sua carriera, mettendo a segno uno strepitoso 1:23.397, rifilando la bellezza di 347 millesimi a Fabio Di Giannantonio (Kalex Gresini) terzo l’australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) con il tempo di 1:23.769 a 372 millesimi dal compagno di scuderia.

Quarto tempo per Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) quinto per lo spagnolo Xavi Vierge (Kalex Petronas) in 1:24.296 a 899 millesimi, sesto per il suo connazionale Jorge Navarro (Boscoscuro Speed Up) a 904, mentre il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) è in settima posizione. Ottavo il giapponese Ai Ogura (Kalex Idemitsu) a 1.042, nono l’olandese Bo Bendsneyder (Kalex Mandalika) a 1.077 mentre completa la top ten lo spagnolo Aron Canet (Boscoscuro Aspar) a 1.103.

Andiamo, quindi, a rivedere gli highlights delle qualifiche della Moto2 del Sachsenring, con la straordinaria pole del solito Raul Fernandez.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE DELLA MOTO2





Credit: MotoGP.com Press