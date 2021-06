Clamoroso. Incredibile. Sensazionale. Eroico. L’aggettivo sceglietelo voi, ma quello che ha fatto oggi Marc Marquez merita una celebrazione ad hoc. Lo spagnolo, infatti, ha vinto il Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021, ricordando a tutti che il più forte rimane sempre lui.

Sul tracciato del Sachsenring il portacolori della Honda vinceva da 10 edizioni consecutive (partendo sin dalla Moto3) ma questo, senza ombra di dubbio, diventa il successo più bello di tutti, e non solo perché si tratta dell’undicesimo. Dopo mesi di sofferenza, dopo tanti dubbi e incognite, dopo tre operazioni al braccio destro, il catalano ha scritto una pagina di storia del Motomondiale, non solo della sua carriera.

La condizione fisica è ancora ben lontana dal 100% ma, nonostante tutto, il numero 93 più famoso del mondo ha saputo stringere i denti e vincere a mani bassi la gara teutonica. Qualcosa di letteralmente incredibile. Al termine della gara le sue parole, ovviamente, trasudano emozione. “Sto vivendo uno dei momenti più belli ma allo stesso tempo più difficili della mia vita – spiega il Cabroncito nel corso delle interviste di rito sotto il podio -. Oggi sapevo che era una grande chance per me. Non sarebbe stato facile, certo, soprattutto dal punto di vista mentale dopo quanto ho passato, ma mi sono detto che dovevo provarci. Volevo lottare per il podio e non mollare mai, ma pensare alla vittoria. Quando ho visto qualche goccia di pioggia nel corso dei primi giri ho detto che era la mia gara”.

Marc Marquez racconta poi come ha vissuto dentro il suo casco i giri che lo separavano dalla prima vittoria dal Gran Premio di Valencia 2019. “Ho preso il comando dopo un’ottima partenza, decisa direi. Da quel momento ho spinto a tutta, ho preso dei rischi perché volevo sognare fino in fondo. Dopo di che ho aperto il gap nel momento della leggera pioggia, infine ho tenuto duro al rientro di Miguel Oliveira. Devo ammettere che è stata durissima rimanere concentrato fino alla bandiera a scacchi con tutti quei pensieri che mi passavano per la testa. Che dire, ce l’ho fatta e ce la farò ancora”.

Credit: MotoGP.com Press