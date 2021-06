Valentino Rossi nella giornata odierna ha ottenuto il 16° tempo, prestazione che lo obbligherà a partire dalla sesta fila nel Gran Premio di Germania previsto per domani. Il quarantaduenne di Tavullia sarà però in ottima compagnia, poiché al suo fianco scatteranno Joan Mir e Franco Morbidelli. Magra consolazione, anche perché raramente nel motorsport vige il detto “mal comune, mezzo gaudio”. Ecco quanto dichiarato dal Dottore al termine delle qualifiche del Sachsenring nella conferenza stampa virtuale con i media.

“Giovedì tanti giornalisti dicevano che il Sachsenring sarebbe stato un buon circuito per la Yamaha e me ne chiedevano le ragioni. Sinceramente, non ricordo quando questa pista ci sia mai stata favorevole! (Scoppia a ridere, ndr). Ogni tanto abbiamo fatto qualche buon risultato negli ultimi anni, ma è sempre difficile per noi qui, perché si resta tanto in curva, soprattutto sulla sinistra gli pneumatici si surriscaldano. Su questo tipo di piste, la nostra moto soffre rispetto alle altre. Quindi non è facile. Tra l’altro diverse altre moto sono migliorate. Quartararo è stato comunque molto rapido, ma tutte le altre Yamaha hanno avuto problemi”.

“I miei problemi con le gomme sono cominciati nel 2019. Fino al 2018 ero ancora competitivo, perché ho finito il Mondiale in terza posizione, ma dall’anno dopo è cambiato il modo di lavorare e la moto deve essere regolata in maniera molto differente rispetto al passato. In carriera ho sempre preferito avere un posteriore molto duro, ma con le nuove gomme ho cominciato a soffrire, perché si è dovuto ammorbidire molto il retro. Con questi assetti, sono sicuramente in difficoltà”.

“Se userò mescola dura in gara? Non lo so, perché se gli altri dovessero andare con mescole più morbide sarebbero sicuramente più veloci. Penso che bisognerà trovare il giusto compromesso, ma sarà davvero dura pensare di montare la hard per il GP, anche se dovesse fare meno caldo di oggi. Il mio obiettivo per domani? Non lo so! Sarà difficile perché parto 16°. Il problema in questa MotoGP è che i valori possono cambiare da un giorno all’altro. Tutto dipenderà dal grip che riusciremo a trovare in gara. Sarà complicata, si annuncia un Gran Premi lungo, 30 giri sono tanti”.

Infine, una chiosa sul futuro. “A breve annunceremo i piloti del team VR46. Abbiamo detto a Ducati che vorremmo sceglierli noi e ci hanno risposto di credere nella nostra Academy. Se ci sarò io su una Ducati? Molto difficile…”.

