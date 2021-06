MotoGP su TV8, GP Germania 2021: orario gara, programma, diretta in chiaro

Quest’oggi, domenica 20 giugno, si disputerà il Gran Premio di Germania, ottavo atto del Motomondiale 2021. I centauri si sfideranno sul tortuoso tracciato del Sachsenring, edificato in Sassonia, nella parte orientale del Paese teutonico. La pista è famosa per essere corta, lenta e ricca di curve a sinistra. Non è molto amata dai piloti, eccezion fatta per Marc Marquez, che qui si trova a meraviglia, tanto da essere ancora imbattuto nella classe regina! Anzi, a onor del vero, lo spagnolo vanta 10 vittorie consecutive tra 125cc, Moto2 e MotoGP! Al contempo, la Honda trionfa ininterrottamente dal 2010!

Come si può facilmente notare, qualsiasi risultato differente dal successo del ventottenne di Cervera e della Casa dell’Ala dorata sarebbe un’autentica notizia. La Yamaha, capitanata dal leader del Mondiale Fabio Quartararo, non vince dal 2009. La Ducati, che nella classifica iridata insegue il francese con tre suoi centauri (Johann Zarco, Jack Miller e Francesco Bagnaia), si è imposta solo nel 2008. La Suzuki attende addirittura dal 1999, mentre la Ktm, estremamente competitiva tra il Mugello e Montmelò, non ha mai primeggiato. Infine, un pensiero per Valentino Rossi, che al Sachsenring ha sempre sofferto. Per il Dottore ci sarà modo di dare una sterzata a una stagione sin qui deficitaria? Dopo l’anomalo programma della gara catalana, per il GP di Germania si torna alla normalità. Ecco come seguirlo in TV.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura in chiaro dei warm-up.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)trasmetteranno in diretta le gare e i warm-up di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Le differite saranno disponibili su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP GERMANIA 2021 MOTOGP

GUIDA TV8

DOMENICA 20 GIUGNO

11.00 Moto3, GARA (Diretta)

12.20 Moto2, GARA (Diretta)

14.00 MotoGP, GARA (Diretta)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

DOMENICA 20 GIUGNO

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

Foto: MotoGPpress.com