MotoGP, GP Olanda 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 25-27 giugno

Il Motomondiale 2021 procede a vele spiegate verso la sosta estiva. Dopo aver assistito all’ottavo appuntamento della stagione, il Gran Premio di Germania del Sachsenring, il Circus è già pronto per la nona tappa, che si disputerà sullo storico tracciato di Assen. Il Gran Premio d’Olanda, tappa imprescindibile del calendario, chiuderà la prima parte della stagione, prima di una lunga pausa estiva che permetterà a team e piloti di tirare il fiato.

Si tornerà a correre, infatti, solamente nel weekend dell’8 agosto con la doppietta del Red Bull, con Gran Premio di Stiria e Gran Premio d’Austria da vivere tutti d’un fiato. Per rimanere al presente, la gara di Assen regalerà ai piloti gli ultimi 25 punti prima del break estivo, per vivere le vacanze nella maniera più serena possibile.

IN TV – Il Gran Premio di Olanda del Motomondiale 2021 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) e DAZN. TV8 (121 di Sky e 8 dgt) garantirà le differite di qualifiche e gare delle tre classi, ma non delle prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno o sessione del weekend catalano.

PROGRAMMA GP OLANDA 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 25 giugno

Ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

Ore 13.15-13.55 Prove libere 2 Moto3

Ore 14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP

Ore 15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 26 giugno

Ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2

Ore 12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.10-15.35 Qualifiche 1 Moto2

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 2 Moto2

Domenica 27 giugno

Ore 8.40-9.00 warm-up Moto3

Ore 9.10-9.30 warm-up Moto2

Ore 9.40-10.00 warm-up MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3

Ore 12.20 Gara Moto2

Ore 14.00 Gara MotoGP

