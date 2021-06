Segnali di ripresa per Valentino Rossi nel corso del GP di Germania 2021 di MotoGP. Il 42enne di Tavullia ha concluso il warm-up del mattino in undicesima posizione. A confortare è però il distacco dal leader francese Fabio Quartararo di poco superiore al mezzo secondo: 0.539. Ricordiamo che il Dottore scatterà dalla sedicesima casella sulla griglia di partenza.

Il centauro della Yamaha Petronas, come ha rivelato a SkySport, ha trovato finalmente buone sensazioni nel corso del warm-up: “E’ vero che ho montato gomme nuove, però ho tenuto un buon ritmo fino alla fine. Sono andato bene e sono contento“.

Il cielo nuvoloso e le temperature più basse potrebbero fungere da alleati per il nove volte campione del mondo, per tutta la stagione in disperata lotta contro l’usura delle gomme: “Con queste condizioni meteo abbiamo più grip, è un vantaggio per noi. Speriamo che mantenga, ma è molto incerto il tempo“, ha spiegato il n.46.

Per Valentino Rossi sarà fondamentale la partenza, perché l’angusto circuito del Sachsenring rende complicati i tentativi di sorpasso, a maggior ragione per una Yamaha che di certo non eccelle per la potenza del motore. L’obiettivo odierno, nonostante le difficoltà, resta l’ingresso tra i migliori 10. Nella stagione in corso il miglior risultato del pesarese è stato proprio un 10° posto ottenuto nel GP d’Italia al Mugello.

Credit: MotoGP.com Press