LIVE MotoGP, GP Germania in DIRETTA: programma e orario TV8. In mattinata il warm-up

15.11 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per warm-up e gara del GP di Germania. Un saluto sportivo.

15.08 In generale si prospetta una gara in difesa per tutti gli italiani. Marini partirà 14°, Bastianini 15°, Valentino Rossi 16°, Morbidelli 18°, Petrucci 19°, Savadori 22°.

15.07 Bagnaia sarà dunque costretto a partire dalla decima posizione, in quarta fila. Il centauro della Ducati ha pagato a caro prezzo l’esposizione delle bandiere gialle dopo la caduta di Zarco.

15.05 Completa la prima fila Aleix Espargarò con l’Aprili a 0.211. Seguono Miller, Marc Marquez, Oliveira, Martin, Pol Espargarò, Nakagami, Bagnaia, Rins ed Alex Marquez.

15.04 Due francesi davanti sulla griglia di partenza, così come nella classifica generale. E dire che i cugini transalpini non hanno mai vinto il Mondiale nella classe 500/MotoGP…

15.03 Pole-position n.6 in carriera in MotoGP per Zarco.

15.00 BANDIERA A SCACCHI! Pole-position per Johann Zarco con la Ducati Pramac! Beffato Quartararo per soli 11 millesimi!

14.59 Ha fatto tutto Zarco, come Leclerc a Montecarlo in F1. Prima ha stampato un tempone, poi è caduto e, di conseguenza, l’esposizione delle bandiere gialle ha penalizzato tutti gli avversari, costringendoli a rallentare.

14.57 SCIVOLA ZARCO! E ora la bandiera gialla potrebbe “fregare” tutti…

14.57 ALLUCINANTE ZARCO! 1’20″236! 11 millesimi meglio di Quartararo, la Francia gongola…

14.56 1’20″247! PAZZESCO QUARTARARO!

14.55 Solo 4 minuti alla conclusione. Ora è bagarre per la pole…

14.54 Bagnaia è settimo, per l’italiano sarebbe fondamentale arpionare la seconda fila.

14.53 MILLER SECONDO! Gran quarto settore ed è alle spalle di Quartararo di appena 71 millesimi!

14.53 Miller in vantaggio ai primi due intermedi, poi la Ducati perde tanto nel terzo parziale.

14.52 7 minuti al termine.

14.50 4° Aleix Espargarò con l’Aprilia, 5° Nakagami, 6° Bagnaia a 0.374. Poi Oliveira, Miller, Zarco, Rins e Alex Marquez. Ancora nessun tempo per Pol Espargarò.

14.49 QUARTARARO IMPLACABILE! 1’20″437. Il francese rifila 0.130 a Marquez, 3° lo spagnolo Martin con la Ducati Pramac a 0.180.

14.49 Discreto giro di Bagnaia, 4° a 0.244 da Marquez.

14.48 Cancellato il tempo di Quartararo per aver ecceduto i limiti della pista.

14.48 Quartararo è secondo a 0.183 da Marquez. 3° Aleix Espargarò.

14.47 Il primo miglior tempo è di Marc Marquez in 1’20″567, ma sta arrivando subito un arrembante Quartararo…

14.45 Tutti in pista con le soft al posteriore, tranne Rins che monta una media: è normale, perché lo spagnolo viene dalla Q1, dunque gli è rimasto un solo treno di gomme morbide da usare.

14.44 SEMAFORO VERDE! Iniziata la Q2! L’Italia si affida al solo Francesco Bagnaia.

14.43 Ora la Q2. 15 minuti per definire la griglia di partenza.

14.41 Vinales è in crisi nera: lo spagnolo sta patendo a dismisura le prestazioni del compagno di squadra Quartararo.

14.40 Valentino Rossi non ha sfigurato, ma per qualificarsi avrebbe dovuto stampare un tempo inferiore di 2 decimi. Domani potrà andare a caccia di qualche punticino in gara.

14.38 Dunque Marini partirà 14°, Bastianini 15°, Valentino Rossi 16° (ha accusato 0.328 da Rins), Mir 17°, Morbidelli 18°, Petrucci 19°, Vinales addirittura 21°, Savadori 22°.

14.36 Niente da fare per Binder, 3° a 0.092, 4° Marini a 0.220. Seguono Bastianini, Valentino Rossi, Mir, Morbidelli, Petrucci, Lecuona, Vinales e Savadori.

14.34 BANDIERA A SCACCHI! Terminata la Q1 con Alex Rins (Suzuki, 1’20″644) e Pol Espargarò (Honda, 1’20″700) che passano il turno ed accedono alla Q2.

14.33 Vinales appena 11° e non si migliora…

14.33 CADUTO MORBIDELLI! Peccato, si stava migliorando e avrebbe potuto superare il taglio.

14.33 Valentino Rossi si migliora, ma è quinto a 0.328 dalla vetta. Non basta per la Q2.

14.32 Rins si riprende la vetta in 1’20″644, 0.056 meglio di Pol Espargarò.

14.30 POL ESPARGARO’ DAVANTI! 1’20″700, lo spagnolo della Honda si porta al comando. 3 minuti alla conclusione.

14.30 Marini ottavo a soli 80 millesimi.

14.29 Mir sale in seconda piazza a 0.059 da Rins. Abbiamo dunque due Suzuki davanti a 5 minuti dalla fine.

14.27 Brutta caduta per Savadori (Aprilia) alla curva 12. Per fortuna si rialza subito.

14.27 Al comando Rins, seguito da Pol Espargarò, Binder, Mir, Morbidelli, Vinales, Marini, Petrucci, Savadori, Valentino Rossi, Lecuona e Bastianini.

14.26 Gli italiani, come per tutto il fine settimana, stanno faticando: sembra molto difficile che un azzurro possa arpionare le prime due posizioni di questa Q1.

14.26 Intanto viene comunicato che la Q2 inizierà alle 14.44.

14.25 Morbidelli si migliora, ma è comunque quinto a 0.307.

14.24 Rins si migliora ancora: 1’20″784. Lo spagnolo è in testa.

14.24 Valentino Rossi è 10° a 0.579, è durissima.

14.23 1’20″844 per Rins, questo è un tempo molto più importante. 2° Pol Espargarò a soli 7 millesimi. Seguono Binder, Mir e Morbidelli.

14.22 Marini secondo a 18 millesimi da Savadori.

14.22 SAVADORI! 1’21″411, è momentaneamente in testa. Una piccola soddisfazione per il pilota dell’Aprilia.

14.21 Chiaramente tutti i piloti montano una gomma soft al posteriore.

14.20 15 minuti la durata della Q1.

14.19 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche.

14.16 Intanto la corrente è tornata…Anche nella milionaria MotoGP possono accadere questi imprevisti.

14.15 Alle 14.19 inizieranno le qualifiche, dunque 9 minuti di ritardo.

14.12 Non è ancora stato comunicato il nuovo orario d’inizio delle qualifiche.

14.10 Questa la stringata comunicazione da parte della Dorna, che parla di problemi tecnici.

RACE DIRECTION 📋#MotoGP Q1 session delayed due to technical issues#GermanGP 🇩🇪 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 19, 2021

14.08 PARTENZA RINVIATA! C’è un problema tecnico di energia elettrica che è venuta a mancare!

14.07 Dalle 14.10 la Q1 con Mir, Morbidelli, Vinales, Rins, Petrucci, Valentino Rossi, Marini, Binder, Pol Espargarò, Savadori, Bastianini e Lecuona. Solo i primi due si qualificheranno per la Q2. Tutti gli altri partiranno dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza.

14.05 Gli italiani invece proprio non riescono a trovare il feeling con il Sachsenring. Sarà un fine settimana in cui limitare i danni.

14.04 Le FP4 hanno messo in luce un gran passo da parte di Quartararo, ma Oliveira e le Ducati non sono distanti.

14.02 14° Valentino Rossi a 0.955, 17° Savadori, 19° Bastianini, 20° Petrucci, 21° Bagnaia, 22° Marini. I piazzamenti degli italiani si commentano da sé…

14.00 Terminate le FP4. Zarco chiude davanti a tutti in 1’21″397. 2° Quartararo a 0.083, 3° Oliveira a 0.157, 4° Miller a 0.161. Completano la top10 Marc Marquez, Aleix Espargarò, Alex Marquez, Pol Espargarò, Mir e Morbidelli.

13.59 Bel passo in avanti per Valentino Rossi, 14° a 9 decimi da Zarco.

13.57 ZARCO IN VETTA! 1’21″397, il francese fa 83 millesimi meglio del connazionale Quartararo.

13.55 Marc Marquez batte un colpo ed è 4° a 0.181 dalla vetta. Risale Zarco ed è 9°.

13.54 1’22″2 invece per Quartararo. Il francese si sta rivelando il più incisivo sul passo, ma era accaduto anche due settimane fa a Barcellona. Non è escluso che in gara possa cambiare tutto, ancora una volta.

13.53 Altro 1’22″6 per Bagnaia con gomme distrutte. Non è male, ma neanche eccezionale.

13.52 Caduta per Alex Marquez con la Honda LCR.

13.51 Sembra prevedibile che la maggior parte dei piloti utilizzerà in gara una gomma hard all’anteriore e media al posteriore.

13.49 Morbidelli risale in nona piazza a 0.567. E’ il primo degli italiani, la dice lunga quante difficoltà stiano incontrando i nostri piloti…

13.49 1’22″2 ora per Quartararo con gomme usate.

13.47 Valentino Rossi è 18° a 1″103 da Quartararo.

13.45 Aspettiamoci un guizzo da parte di Nakagami: solitamente il giapponese ci tiene a finire davanti le FP4. Non che serva a qualcosa, siamo in una mera dimensione platonica.

13.44 Quartararo guida le FP4 davanti ad Oliveira, Miller, Alex Marquez, Marc Marquez, Mir, Pol Espargarò, Nakagami, Binder e Morbidelli.

13.42 Bagnaia ha una gomma media molto vecchia al posteriore, con la quale ha già effettuato 24 giri nel corso del fine settimana. Evidentemente sta simulando la parte finale della gara.

13.41 Problema tecnico per la Ducati di Jack Miller

13.40 Oliveira paga 74 millesimi da Quartararo, Miller 78.

13.39 Bagnaia e Valentino Rossi stanno girando un secondo più lenti a tornata rispetto a Quartararo.

13.38 Quartararo in testa davanti a Oliveira e Miller. 10° Morbidelli, 13° Savadori, 14° Petrucci, 15° Bagnaia, 16° Valentino Rossi, 18° Bastianini, 19° Marini.

13.36 Il solito show di Quartararo durante le prove libere. Continua a migliorarsi, questa volta 1’21″480. Anche in Catalogna aveva dominato al venerdì ed al sabato, poi la domenica è arrivato sesto…

13.35 Marc Marquez è quinto a 4 decimi dalla vetta. Bagnaia 17° a 1″3.

13.36 Spinge forte Quartararo. 1’21″590, 2° a sorpresa Alex Marquez 0.177. 8° Morbidelli, 9° Savadori.

13.35 1’23″5, partenza lenta per Valentino Rossi.

13.34 C’è Oliveira alle spalle del francese: questa mattina il lusitano ed il leader del Mondiale sono stati i migliori sul passo durante le FP3.

13.34 Subito davanti Quartararo in 1’21″894.

13.33 Gomme hard e media anche per Quartararo e Marc Marquez, idem per Morbidelli.

13.32 Sorprende Vinales con un’accoppiata hard-soft. E’ l’unico con una soft al posteriore.

13.31 Gomma hard all’anteriore e media al posteriore per Bagnaia e Valentino Rossi.

13.30 BANDIERA VERDE! Iniziate le FP4.

13.29 Le FP4, spesso snobbate, sono invece fondamentali. I piloti provano infatti l’assetto e le gomme per la gara.

13.28 Fabio Quartararo sarà l’uomo da battere in qualifica. Il leader del Mondiale insegue la sesta pole-position consecutiva.

13.26 In tema di costruttori, al Sachsenring la Honda ha primeggiato per 16 volte, contro le 11 della MV Agusta. Tutte le altre Case hanno raccolto le briciole, persino la Yamaha, ferma a 4 successi. Infine si conta 1 singola affermazione per Jawa-CZ, Ducati e Suzuki.

13.23 Dunque, come si può notare, Giacomo Agostini si è preso il lusso di vincere ben 14 gare su suolo tedesco, in quanto tra il 1967 e il 1972 ha primeggiato sia nel GP di Germania Ovest che in quello di Germania Est! Inoltre, va rimarcato come solamente Valentino Rossi e Max Biaggi abbiano trionfato al Sachsenring su due moto diverse. Ago, il Dottore e il Corsaro sono peraltro gli unici italiani ad aver raccolto successi in Sassonia.

13.15 Capitolo Sachsenring. Quello del 2021 sarà il 35° Gran Premio iridato ospitato dalla pista sassone. Alle 12 edizioni del GP di Germania Est hanno fatto seguito le 22 del GP di Germania organizzate dal 1998 in poi. Se guardiamo a questa pista, Marc Marquez è già il dominatore assoluto della scena.

13.13 Tanti, ovviamente, anche i trionfi italiani. Se ne contano 18. Ai quattordici già citati (8 di Giacomo Agostini, 4 di Valentino Rossi e 2 di Max Biaggi) bisogna sommare quelli di Libero Liberati (1957), Virginio Ferrari (1978), Marco Lucchinelli (1980) e Luca Cadalora (1996).

13.09 A proposito di Case, nella lunghissima storia del Gran Premio di Germania hanno vinto sette marchi diversi. Guida la Honda con ben 23 successi. Segue la MV Agusta con 14, mentre la Yamaha è ancora terza a 12. Sono parecchie anche le affermazioni della Suzuki (10), alle quali vanno aggiunte le 4 della Gilera, nonché l’unica della Norton e della Ducati.

13.06 Sono sette i piloti ad aver vinto almeno tre volte il GP di Germania, mentre il numero raddoppia se si guarda ai centauri con due successi. In questo folto gruppo, sono però solo in quattro a essere passati per primi sotto la bandiera a scacchi a bordo di due moto diverse. Ai già citati Agostini (che ha quasi sempre trionfato su MV Agusta, eccezion fatta per il 1975, quando ha primeggiato su Yamaha) e Rossi (dopo un’affermazione con Honda, ne ha raccolte tre con Yamaha), si aggiungono Reg Armstrong (Norton 1952, Gilera 1956) e Max Biaggi (Yamaha 2001, Honda 2004).

12.59 Quella del 2021 sarà la 66ma edizione per la classe regina, in quanto assente dall’appuntamento nel 1962 e nel 1963, mentre nel 1953 la gara della 500cc non ebbe valore per il Mondiale. Il pilota più vincente in assoluto nel GP di Germania è ancora oggi Giacomo Agostini, capace di imporsi ben 8 volte. Il lombardo ha però perso il record di affermazioni consecutive, che gli è stato strappato da Marc Marquez, il quale ha primeggiato nelle ultime 7 edizioni disputate. In linea PURAMENTE teorica, nei prossimi giorni lo spagnolo avrà quindi la possibilità di eguagliare “Ago” per numero di successi assoluti.

12.54 Ovviamente, nel corso degli anni l’appuntamento ha più volte cambiato sede. Tra il 1952 e il 1964 sono stati utilizzati a rotazione quattro diversi tracciati. Il Solitudering nei pressi i Stoccarda, il Schottenring, il Nürburgring e Hockenheim. Dopodiché, le ultime due piste si sono di fatto costantemente alternate per oltre tre decenni, dal 1965 al 1997. A partire dal 1998, invece, il Gran Premio di Germania si è definitivamente stanziato al Sachsenring. Proprio questo tracciato rende spinosa l’analisi storico-statistica dell’evento, perché tra il 1961 e il 1972 si sono disputati due GP tedeschi! Infatti l’autodromo edificato in Sassonia ha ospitato tutte e 12 le edizioni del Gran Premio di Germania Est, che può essere a tutti gli effetti considerato defunto come la DDR. Alla luce di quanto esposto, è doveroso ricordare la storia in due modi. Sia guardando al GP di Germania, sia al Sachsenring.

12.50 Il GP di Germania ha una storia ormai secolare, poiché vede la luce ben prima della nascita del Campionato iridato. L’edizione inaugurale si disputa infatti nel 1925, anche se il Paese teutonico deve attendere il 1952 per organizzare il primo GP con valenza iridata. Dal quel momento, la competizione tedesca ha costantemente fatto parte del calendario sino al 2020, anno in cui è stata cancellata a causa della pandemia di Covid-19. Con le problematiche generate dal virus ormai in attenuazione, il GP di Germania può finalmente fare il proprio ritorno sulla scena iridata, apprestandosi a mandare in scena la sua 69ma edizione valida per il Motomondiale.

12.46 Si sono dunque qualificati direttamente per la Q2 i seguenti 10 piloti: Quartararo, Miller, Zarco, Oliveira, Aleix Espargarò, Martin, Nakagami, Bagnaia, Marc Marquez ed Alex Marquez. Tutti gli altri disputeranno la Q1. Nel corso della Q1 solo i primi due piloti staccano il pass per la successiva Q2, i rimanenti scatteranno sulla griglia di partenza dal 13° posto in poi.

12.44 La classifica dopo le prove libere di questa mattina:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 294.2 1’20.348 Q2

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 301.6 1’20.404 0.056 / 0.056 Q2

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 301.6 1’20.433 0.085 / 0.029 Q2

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 297.5 1’20.451 0.103 / 0.018 Q2

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.5 1’20.451 0.103 Q2

6 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 301.6 1’20.501 0.153 / 0.050 Q2

7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 293.4 1’20.560 0.212 / 0.059 Q2

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 300.8 1’20.564 0.216 / 0.004 Q2

9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 297.5 1’20.662 0.314 / 0.098 Q2

10 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 296.7 1’20.682 0.334 / 0.020 Q2

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1’20.707 0.359 / 0.025 Q1

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1’20.749 0.401 / 0.042 Q1

13 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 1’20.887 0.539 / 0.138 Q1

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.5 1’20.889 0.541 / 0.002 Q1

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 295.0 1’20.903 0.555 / 0.014 Q1

16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 294.2 1’20.961 0.613 / 0.058 Q1

17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 297.5 1’20.978 0.630 / 0.017 Q1

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.0 1’20.988 0.640 / 0.010 Q1

19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 296.7 1’21.270 0.922 / 0.282 Q1

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’21.415 1.067 / 0.145 Q1

21 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 296.7 1’21.447 1.099 / 0.032 Q1

22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 298.3 1’21.669 1.321 / 0.222 Q1

12.38 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.30 scatteranno le FP4 del GP di Germania 2021 di MotoGP. Poi alle 14.10 le qualifiche.

10.53 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento alle 13.30 per le FP3, poi le qualifiche. A più tardi.

10.52 Risultati FP3 e qualificati per la Q2:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 294.2 1’20.348 Q2

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 301.6 1’20.404 0.056 / 0.056 Q2

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 301.6 1’20.433 0.085 / 0.029 Q2

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 297.5 1’20.451 0.103 / 0.018 Q2

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.5 1’20.451 0.103 Q2

6 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 301.6 1’20.501 0.153 / 0.050 Q2

7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 293.4 1’20.560 0.212 / 0.059 Q2

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 300.8 1’20.564 0.216 / 0.004 Q2

9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 297.5 1’20.662 0.314 / 0.098 Q2

10 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 296.7 1’20.682 0.334 / 0.020 Q2

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1’20.707 0.359 / 0.025 Q1

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1’20.749 0.401 / 0.042 Q1

13 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 1’20.887 0.539 / 0.138 Q1

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.5 1’20.889 0.541 / 0.002 Q1

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 295.0 1’20.903 0.555 / 0.014 Q1

16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 294.2 1’20.961 0.613 / 0.058 Q1

17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 297.5 1’20.978 0.630 / 0.017 Q1

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.0 1’20.988 0.640 / 0.010 Q1

19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 296.7 1’21.270 0.922 / 0.282 Q1

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’21.415 1.067 / 0.145 Q1

21 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 296.7 1’21.447 1.099 / 0.032 Q1

22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 298.3 1’21.669 1.321 / 0.222 Q1

10.50 Fabio Quartararo resta il favorito n.1 per la pole-position: sarebbe la sesta consecutiva…

10.48 Decisi passi avanti anche per Valentino Rossi, sono mancati 3 decimi per la Q2. Al momento il Dottore sta gettando le basi per una gara da top15 o a ridosso della top10.

10.47 Sul passo è piaciuto molto Oliveira, mentre la Ducati è migliorata rispetto a ieri. Bagnaia in progresso, ma ancora non al livello del compagno di squadra Miller.

10.46 I primi 19 piloti sono racchiusi in 760 millesimi! Questo la dice lunga sull’equilibrio vigente al Sachsenring: basta un minimo errore e si precipita in classifica.

10.45 Gli italiani continuano a faticare al Sachsenring: solo Bagnaia qualificato per la Q2. Gli altri centauri del Bel Paese: 12° Morbidelli a 0.401, 15° Petrucci, 16° Valentino Rossi a 0.613, 17° Marini, 20° Savadori, 21° Bastianini.

10.44 Nomi importanti sono rimasti fuori dalla Q2: 11° Mir, 13° Vinales, 14° Rins.

10.42 Completano la top10 Oliveira, Aleix Espargarò, Martin, Nakagami, Bagnaia, Marc Marquez ed Alex Marquez.

10.41 Quartararo chiude le FP3 davanti a tutti in 1’20″348: 2° Miller a 0.056, 3° Zarco a 0.085. La Ducati ha risposto presente, l’australiano ed il francese sono ad un soffio dal leader del Mondiale.

10.40 Niente da fare per Morbidelli e Valentino Rossi, eliminati. Bagnaia ce la fa ed entra in Q2.

10.39 Bagnaia è 8° a 0.216, sta rischiando.

10.39 Cancellato il tempo di Marquez per aver ecceduto il track-limit.

10.39 Marquez è 4° a 96 millesimi da Quartararo, classifica cortissima!

10.38 Quartararo non si migliora dopo due ottimi intermedi. 5° Aleix Espargarò con l’Aprilia.

10.37 Caduta per Pol Espargarò con la Honda alla curva 8.

10.36 Miller è secondo a soli 56 millesimi da Quartararo.

10.36 Mir scala la classifica: da 19° a 8°.

10.36 I piloti cambiano le gomme per l’ultimo assalto al tempo.

10.35 Valentino Rossi è 12°, ma a soli 74 millesimi dalla top10 che garantirebbe l’accesso alla Q2. Si può fare.

10.34 Quartararo guida la classifica davanti a Zarco, Oliveira, Miller, Nakagami, Bagnaia, Marc Marquez, Morbidelli, Aleix Espargarò e Vinales.

10.33 Caduta di Vinales alla curva 1. Bene Bagnaia ora, sesto a 0.266 da Quartararo.

10.32 VALENTINO ROSSI 11°! Sta migliorando il Dottore.

10.32 Scala la classifica Bagnaia, 9° a 6 decimi.

10.31 Valentino Rossi è 16° a 1″039, deve limare ancora 3-4 decimi per la top10.

10.30 Balzo in avanti di Zarco, 2° a 0.149 da Quartararo. Risale anche Morbidelli, 9°.

10.29 Media-soft per Bagnaia e Valentino Rossi; hard-soft per Morbidelli. Da ora in poi non si può più sbagliare.

10.29 Marc Marquez sale in quarta piazza a 0.314 da Quartararo.

10.28 Quartararo al comando davanti a Miller, Nakagami, Oliveira, Aleix Espargarò e Vinales. La classifica sta mutando rapidamente. Per il momento italiani non pervenuti.

10.27 Quartararo sale al primo posto in 1’20″348. Il graffio del Diablo.

10.27 Al momento Valentino Rossi e Bagnaia sono fermi ai box.

10.27 Soft al posteriore per Quartararo, ma hard all’anteriore.

10.26 MILLER AL COMANDO! 1’20″526! Ricordiamo che l’australiano della Ducati è stato il primo a montare una coppia di gomme soft nuove.

10.25 Miller rompe gli indugi e monta una coppia di gomme soft nuove.

10.24 Iniziano i time-attack per agguantare la top10 che vale l’accesso alla Q2.

10.22 Occhio a Mir ora con una soft al posteriore.

10.21 Gli italiani: 12° Morbidelli, 13° Petrucci, 18° Marini, 19° Bagnaia, 20° Bastianini, 21° Savadori, 22° Valentino Rossi.

10.20 Ricordiamo la classifica combinata: Oliveira, Quartararo, Vinales, Rins, Marc Marquez, Pol Espargarò, Nakagami, Aleix Espargarò, Mir e Zarco.

10.18 1’21″3 per Oliveira, che si conferma il più performante sul passo questa mattina.

10.18 1’22″5 per Valentino Rossi, non male sul passo in questa fase.

10.17 1’22″7 per Marquez. Sta girando su ritmi piuttosto alti, ma con una soft al posteriore.

10.16 Problema tecnico per la Suzuki di Rins, la cui moto viene spinta dai meccanici ai box.

10.16 I piloti stanno lavorando sul passo, in attesa tra poco di dare il via ai time-attack.

10.15 1’22″0 per Morbidelli (hard-media), 1’22″1 per Miller (media-media).

10.14 Quartararo più lento di una manciata di decimi rispetto ad Oliveira in questa fase.

10.13 Gran passo di Oliveira in 1’21″5 con hard all’anteriore e media al posteriore.

10.10 Al momento nessun italiano qualificato per la Q2: Franco Morbidelli è scivolato in 11ma piazza. 12° Petrucci, 18° Marini, 19° Bagnaia, 20° Bastianini, 21° Savadori, 22° Valentino Rossi.

10.09 La classifica combinata delle prove libere vede sempre al comando Oliveira in 1’20″690, il tempo ottenuto ieri nelle FP2. Seguono Quartararo, Vinales, Rins, Marc Marquez, Pol Espargarò, Nakagami, Aleix Espargarò, Zarco e Miller.

10.08 1’21″8 per Quartararo, che sta lavorando con una gomma media usata al posteriore.

10.06 Piccolo miglioramento per Bagnaia, 1’21″598. E’ 19° a 0.908 dalla vetta. Ma è in ripresa rispetto a ieri, sta usando gomme medie.

10.05 Valentino Rossi al momento è ultimo a 1″278 da Oliveira. Il pesarese non ha ancora utilizzato la gomma soft per dare l’assalto al tempo.

10.04 Fioccano le cadute. Finisce a terra anche lo spagnolo Lecuona con la Ktm Tech3.

10.03 Escursione nella ghiaia per Marc Marquez: lo spagnolo è riuscito a stare in piedi, la Honda sembrava un cavallo imbizzarrito.

10.03 Francesco Bagnaia si toglie dall’ultimo posto ed è 20° a 1″ da Oliveira.

10.02 I piloti sono partiti forte, dunque ci concentreremo direttamente sulla classifica combinata, che vede al comando Oliveira davanti a Quartararo, Vinales, Rins e Marc Marquez.

10.01 Marc Marquez è già risalito in quinta piazza nella classifica combinata e si sta migliorando ancora. Ricordiamo che lo spagnolo monta una gomma soft al posteriore.

10.00 Caduta per Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama).

10.00 C’è una precisazione da fare. In questa prima fase riporteremo la classifica delle FP3. Con il trascorrere della sessione, invece, ci soffermeremo sulla classifica combinata, ovvero quella che conta per l’accesso alla Q2.

9.59 Marc Marquez subito davanti in 1’21″097.

9.58 Gomma dura all’anteriore e soft al posteriore per Marc Marquez.

9.57 Hard all’anteriore e media al posteriore per Quartararo e Morbidelli, mentre Vinales opta per l’accoppiata media-soft.

9.56 Doppia gomma media per Valentino Rossi e Bagnaia.

9.55 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP3: in palio i primi 10 posti per la Q2!

9.52 In tema di costruttori, al Sachsenring la Honda ha primeggiato per 16 volte, contro le 11 della MV Agusta. Tutte le altre Case hanno raccolto le briciole, persino la Yamaha, ferma a 4 successi. Infine si conta 1 singola affermazione per Jawa-CZ, Ducati e Suzuki.

9.49 Dunque, come si può notare, Giacomo Agostini si è preso il lusso di vincere ben 14 gare su suolo tedesco, in quanto tra il 1967 e il 1972 ha primeggiato sia nel GP di Germania Ovest che in quello di Germania Est! Inoltre, va rimarcato come solamente Valentino Rossi e Max Biaggi abbiano trionfato al Sachsenring su due moto diverse. Ago, il Dottore e il Corsaro sono peraltro gli unici italiani ad aver raccolto successi in Sassonia.

9.45 Capitolo Sachsenring. Quello del 2021 sarà il 35° Gran Premio iridato ospitato dalla pista sassone. Alle 12 edizioni del GP di Germania Est hanno fatto seguito le 22 del GP di Germania organizzate dal 1998 in poi. Se guardiamo a questa pista, Marc Marquez è già il dominatore assoluto della scena.

9.43 Tanti, ovviamente, anche i trionfi italiani. Se ne contano 18. Ai quattordici già citati (8 di Giacomo Agostini, 4 di Valentino Rossi e 2 di Max Biaggi) bisogna sommare quelli di Libero Liberati (1957), Virginio Ferrari (1978), Marco Lucchinelli (1980) e Luca Cadalora (1996).

9.39 A proposito di Case, nella lunghissima storia del Gran Premio di Germania hanno vinto sette marchi diversi. Guida la Honda con ben 23 successi. Segue la MV Agusta con 14, mentre la Yamaha è ancora terza a 12. Sono parecchie anche le affermazioni della Suzuki (10), alle quali vanno aggiunte le 4 della Gilera, nonché l’unica della Norton e della Ducati.

9.35 Sono sette i piloti ad aver vinto almeno tre volte il GP di Germania, mentre il numero raddoppia se si guarda ai centauri con due successi. In questo folto gruppo, sono però solo in quattro a essere passati per primi sotto la bandiera a scacchi a bordo di due moto diverse. Ai già citati Agostini (che ha quasi sempre trionfato su MV Agusta, eccezion fatta per il 1975, quando ha primeggiato su Yamaha) e Rossi (dopo un’affermazione con Honda, ne ha raccolte tre con Yamaha), si aggiungono Reg Armstrong (Norton 1952, Gilera 1956) e Max Biaggi (Yamaha 2001, Honda 2004).

9.28 Quella del 2021 sarà la 66ma edizione per la classe regina, in quanto assente dall’appuntamento nel 1962 e nel 1963, mentre nel 1953 la gara della 500cc non ebbe valore per il Mondiale. Il pilota più vincente in assoluto nel GP di Germania è ancora oggi Giacomo Agostini, capace di imporsi ben 8 volte. Il lombardo ha però perso il record di affermazioni consecutive, che gli è stato strappato da Marc Marquez, il quale ha primeggiato nelle ultime 7 edizioni disputate. In linea PURAMENTE teorica, nei prossimi giorni lo spagnolo avrà quindi la possibilità di eguagliare “Ago” per numero di successi assoluti.

9.25 Ovviamente, nel corso degli anni l’appuntamento ha più volte cambiato sede. Tra il 1952 e il 1964 sono stati utilizzati a rotazione quattro diversi tracciati. Il Solitudering nei pressi i Stoccarda, il Schottenring, il Nürburgring e Hockenheim. Dopodiché, le ultime due piste si sono di fatto costantemente alternate per oltre tre decenni, dal 1965 al 1997. A partire dal 1998, invece, il Gran Premio di Germania si è definitivamente stanziato al Sachsenring. Proprio questo tracciato rende spinosa l’analisi storico-statistica dell’evento, perché tra il 1961 e il 1972 si sono disputati due GP tedeschi! Infatti l’autodromo edificato in Sassonia ha ospitato tutte e 12 le edizioni del Gran Premio di Germania Est, che può essere a tutti gli effetti considerato defunto come la DDR. Alla luce di quanto esposto, è doveroso ricordare la storia in due modi. Sia guardando al GP di Germania, sia al Sachsenring.

9.19 Il GP di Germania ha una storia ormai secolare, poiché vede la luce ben prima della nascita del Campionato iridato. L’edizione inaugurale si disputa infatti nel 1925, anche se il Paese teutonico deve attendere il 1952 per organizzare il primo GP con valenza iridata. Dal quel momento, la competizione tedesca ha costantemente fatto parte del calendario sino al 2020, anno in cui è stata cancellata a causa della pandemia di Covid-19. Con le problematiche generate dal virus ormai in attenuazione, il GP di Germania può finalmente fare il proprio ritorno sulla scena iridata, apprestandosi a mandare in scena la sua 69ma edizione valida per il Motomondiale.

9.16 Al momento l’unico italiano qualificato (al pelo…) per la Q2 sarebbe Franco Morbidelli: urge un deciso cambio di marcia da parte dei nostri portacolori.

9.15 La classifica combinata dopo le prove libere di ieri:

1 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’22.324 14 1’20.690 21

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21.828 13 1’20.910 21 0.220 0.220

3 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’22.253 14 1’21.023 21 0.333 0.113

4 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’22.076 19 1’21.077 22 0.387 0.054

5 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’22.010 9 1’21.108 19 0.418 0.031

6 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’21.936 7 1’21.131 21 0.441 0.023

7 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’22.040 17 1’21.143 19 0.453 0.012

8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’22.148 22 1’21.181 20 0.491 0.038

9 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’22.051 9 1’21.192 19 0.502 0.011

10 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’22.381 13 1’21.228 18 0.538 0.036

11 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’22.646 12 1’21.282 21 0.592 0.054

12 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’21.660 4 1’21.291 16 0.601 0.009

13 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’22.537 23 1’21.293 24 0.603 0.002

14 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’22.678 8 1’21.398 22 0.708 0.105

15 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’22.969 20 1’21.426 21 0.736 0.028

16 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’22.172 20 1’21.453 22 0.763 0.027

17 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’22.728 4 1’21.568 16 0.878 0.115

18 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’22.364 19 1’21.595 15 0.905 0.027

19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’22.477 20 1’21.702 18 1.012 0.107

20 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’22.612 19 1’21.878 22 1.188 0.176

21 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’22.691 22 1’21.968 21 1.278 0.090

22 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’22.260 14 1’22.211 8 1.521 0.243

9.13 La terza sessione di prove libere scatterà alle 9.55 e durerà 45 minuti

9.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle FP3 del GP di Germania 2021 di MotoGP al Sachsenring.

15.10 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani mattina per le FP3 alle 9.55. Le FP4 si svolgeranno poi alle 13.30, le qualifiche dalle 14.10. Un saluto sportivo.

15.09 La classifica combinata delle prove libere:

1 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’22.324 14 1’20.690 21

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21.828 13 1’20.910 21 0.220 0.220

3 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’22.253 14 1’21.023 21 0.333 0.113

4 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’22.076 19 1’21.077 22 0.387 0.054

5 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’22.010 9 1’21.108 19 0.418 0.031

6 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’21.936 7 1’21.131 21 0.441 0.023

7 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’22.040 17 1’21.143 19 0.453 0.012

8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’22.148 22 1’21.181 20 0.491 0.038

9 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’22.051 9 1’21.192 19 0.502 0.011

10 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’22.381 13 1’21.228 18 0.538 0.036

11 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’22.646 12 1’21.282 21 0.592 0.054

12 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’21.660 4 1’21.291 16 0.601 0.009

13 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’22.537 23 1’21.293 24 0.603 0.002

14 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’22.678 8 1’21.398 22 0.708 0.105

15 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’22.969 20 1’21.426 21 0.736 0.028

16 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’22.172 20 1’21.453 22 0.763 0.027

17 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’22.728 4 1’21.568 16 0.878 0.115

18 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’22.364 19 1’21.595 15 0.905 0.027

19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’22.477 20 1’21.702 18 1.012 0.107

20 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’22.612 19 1’21.878 22 1.188 0.176

21 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’22.691 22 1’21.968 21 1.278 0.090

22 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’22.260 14 1’22.211 8 1.521 0.243

15.08 Risultati e classifica FP2:

1 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’20.690

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1’20.910 0.220 / 0.220

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1’21.023 0.333 / 0.113

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.2 1’21.077 0.387 / 0.054

5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 296.7 1’21.108 0.418 / 0.031

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 291.8 1’21.131 0.441 / 0.023

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.8 1’21.143 0.453 / 0.012

8 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 298.3 1’21.181 0.491 / 0.038

9 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 298.3 1’21.192 0.502 / 0.011

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’21.228 0.538 / 0.036

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 293.4 1’21.282 0.592 / 0.054

12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 296.7 1’21.291 0.601 / 0.009

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 296.7 1’21.293 0.603 / 0.002

14 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 297.5 1’21.398 0.708 / 0.105

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 299.1 1’21.426 0.736 / 0.028

16 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.8 1’21.453 0.763 / 0.027

17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 295.0 1’21.568 0.878 / 0.115

18 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 292.6 1’21.595 0.905 / 0.027

19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 295.0 1’21.702 1.012 / 0.107

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1’21.878 1.188 / 0.176

21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 1’21.968 1.278 / 0.090

22 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 299.1 1’22.211 1.521 / 0.243

15.07 Non è di certo un buon segno vedere cinque italiani agli ultimi cinque posti…

15.05 Pessima giornata per l’Italia. Nessuno dei nostri si è rivelato competitivo per il podio. Morbidelli ha agguantato la top10, tuttavia non ha ancora trovato il giusto feeling. Valentino Rossi non riesce proprio a venire a capo del problema gomme con la sua Yamaha Petronas. Venerdì da incubo per Bagnaia, addirittura ultimo: va bene non aver montato la soft al posteriore, ma i segnali in ogni caso sono stati molto poco confortanti, con un passo più lento di un secondo rispetto ai migliori.

15.03 Di sicuro abbiamo capito che Ktm (Oliveira) e Marquez (Honda) possono contare su un ottimo passo, così come Quartararo (Yamaha) che ha lavorato a lungo con gomme medie usate, ottenendo riscontri interessanti. Non male nei long-run anche Miller con la Ducati, sebbene molto incostante.

15.02 E’ stato un venerdì interlocutorio, i tempi lasciano il tempo che trovano perché non tutti hanno montato la soft al posteriore nelle battute finali, tra cui Marquez e Bagnaia.

15.01 Gli altri italiani: 11° Petrucci, 18° Marini, 19° Bastianini, 20° Savadori, 21° Valentino Rossi a 1″278, 22° e ultimo Bagnaia a 1″521.

15.00 Fuori dai 10 Marc Marquez, che nel finale non ha montato la gomma soft: lo spagnolo aveva però convinto per tutta la sessione, così come avvenuto al mattino. Il catalano è 12°.

14.59 Completano la top10 Rins, Pol Espargarò, Nakagami, Aleix Espargarò, Zarco, Miller e Morbidelli.

14.58 Miglior tempo per il portoghese Miguel Oliveira (Ktm) in 1’20″690, 2° Quartararo a 0.220, 3° Vinales a 0.333.

14.56 BANDIERA A SCACCHI! Terminata la seconda sessione delle prove libere del GP di Germania di MotoGP!

14.56 Caduto Luca Marini alla curva 7. E’ arretrato dal 3° al 18° posto.

14.55 Morbidelli arpiona il 10° posto in extremis.

14.55 Bagnaia è addirittura ultimo, ma non ha montato la gomma soft al posteriore.

14.54 Quartararo secondo a 0.220 da Oliveira. La Ktm fa la differenza nel quarto settore.

14.53 TEMPONE DI OLIVEIRA! 1’20″690! 0.362 su Vinales, 0.385 su Quartararo. Le gomme soft, come previsto, stanno rivoluzionando la classifica.

14.52 Valentino Rossi sale al 14° posto a 8 decimi da Nakagami, che nel frattempo si è portato in vetta in 1’21″131.

14.52 Ora molti piloti hanno montato una soft al posteriore. Dunque cambierà tutto.

14.51 Mir scavalca Marini ed è 4°.

14.50 Bagnaia gira con gomme usate, i tempi sono comunque alti.

14.49 La caduta di Valentino Rossi.

14.47 Bagnaia è 16° a 9 decimi da Marquez, Morbidelli 17° a 0.957, Valentino Rossi 18° a 0.984.

14.45 Al di là della rivelazione Marini, gli italiani stanno vivendo un venerdì molto complicato. Per Bagnaia il sogno di lottare per il Mondiale si allontana sempre di più: non è costante e competitivo su tutte le piste.

14.44 Per ora Honda e Ktm le migliori sul passo, ma anche Quartararo è della partita: il francese sta girando su tempi interessanti, pur se con gomme molto logorate.

14.43 Tutto bene per Valentino Rossi, che ha alzato il pollice destro nei confronti degli steward.

14.42 CADUTO VALENTINO ROSSI ALLA CURVA 1!

14.42 Il passo di Valentino Rossi non è neanche malvagio, ma bisogna capire quali sono gli obiettivi. Ad oggi il Dottore può giocarsi una top15 in vista di domenica.

14.41 Si fa vedere anche la Suzuki. Rins, al rientro dopo l’infortunio, è 3° 0.337 con una coppia di gomme hard.

14.40 Gli italiani: 3° Marini, 8° Petrucci, 16° Bagnaia, 17° Morbidelli, 18° Valentino Rossi, 19° Bastianini, 22° Savadori.

14.39 1’22″5 per Quartararo, è un ottimo tempo perché ottenuto con gomme medie ormai logore.

14.38 Valentino Rossi migliora, ma è ancora 19° a 1″067 da Marquez. Il 42enne di Tavullia non riesce a portarsi sotto il secondo di distacco.

14.37 Il Sachsenring è il feudo di Marc Marquez. Qui ha vinto ininterrottamente dal 2013 al 2019…

14.36 MARC MARQUEZ SI RIPRENDE LA VETTA! 1’21″291, 0.205 su Oliveira e 0.354 su un super Luca Marini.

14.36 Morbidelli è 17° a 0.752 dalla vetta.

14.35 Gira forte sul passo Oliveira. Ora una tornata in 1’21″7.

14.34 Valentino Rossi è sempre 20° a 1″020 da Oliveira.

14.33 Venerdì molto difficile per Bagnaia, che proprio non riesce a trovare la quadra su una pista che non ama. E’ 15° a 7 decimi.

14.31 PAZZESCO LUCA MARINI! Sale in seconda piazza con la Ducati VR46 a 149 millesimi da Oliveira! Il fratello di Valentino Rossi monta una hard all’anteriore e media al posteriore.

14.30 Oliveira è sempre al comando nel computo totale dei tempi davanti a Marc Marquez, Aleix Espargarò, Quartararo, Vinales, Petrucci, Nakagami, Zarco, Marini e Pol Espargarò.

14.29 Chiaramente ciò che conta è la classifica combinata. I primi 10 al termine della sommatoria di FP1-FP2-FP3 si qualificheranno direttamente per la Q2.

14.28 Quartararo è 16° nella classifica delle FP2, ma ancora 4° nel combinato grazie al tempo realizzato in mattinata.

14.27 Cambia la classifica. Aleix Espargarò è terzo con l’Aprilia a 0.327.

14.25 Lievissimo miglioramento per Valentino Rossi, ora a 1″020. Il Dottore ha limato 29 millesimi, chiaramente non basta.

14.24 Stupisce per ora la quarta piazza di Danilo Petrucci con la KTM Tech3: 388 millesimi dal compagno di marca (ma non di squadra) Oliveira.

14.22 Bagnaia risale ed è 11° a 7 decimi da Oliveira.

14.22 Valentino Rossi è 20° a 1″059. Per ora il Dottore non riesce a scendere sotto il secondo di distacco.

14.21 Continua a fare fatica Bagnaia, 19°. Per il momento non spinge Quartararo, 14°: il francese sta girando con gomme medie usate.

14.20 Bene Aleix Espargarò con l’Aprilia, 5° alle spalle di un sorprendente Petrucci. La prima Ducati è quella di Zarco, 6° a 0.455.

14.19 Caduta di Pol Espargarò (Honda) alla curva 3.

14.19 Marquez è 2° a 0.160, 3° Vinales a 0.371.

14.18 Si porta davanti a tutti la KTM con Oliveira: 1’21″496. E’ il miglior tempo di giornata.

14.16 Anche Morbidelli in pista con due gomme hard.

14.15 Caduta per Luca Marini (Ducati VR46) alla curva 13. Nessuna conseguenza fisica, ma moto danneggiata.

14.15 Valentino Rossi lavora per la gara e sceglie una coppia di gomme dure.

14.14 Hard all’anteriore e media al posteriore per Bagnaia e Vinales, doppia media per Quartararo.

14.13 Momento di gloria per Savadori con l’Aprilia, è primo in 1’23”, ma è chiaramente un tempo molto alto, 2″ in più rispetto a quello di Marquez stampato stamane.

14.12 In pista tutti i piloti.

14.10 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2 del GP di Germania di MotoGP al Sachsenring!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Germania, ottavo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring i team e i piloti si attiveranno per trovare la miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Il francese Fabio Quartararo riprende il proprio cammino, dopo le penalità subite in Catalogna. Tuta aperta e frenata azzardata costati caro al transalpino, avanti nella graduatoria generale con 115 punti, 14 in più del connazionale della Ducati Pramac Johann Zarco e 25 in più dell’australiano della Ducati Factory Jack Miller. La pista dovrebbe adattarsi bene alla Yamaha, che fa della scorrevolezza la sua arma principale. Quartararo ha voglia di ribadire il concetto: sono io il leader e non ci saranno sconti.

Per la Ducati sarà un weekend sulla difensiva? La storia parla chiaro: su questa pista, la Casa di Borgo Panigale ha vinto solo una volta nel 2008 e il protagonista di questa “impresa” ha un nome preciso: Casey Stoner. Essere veloce qui per la Ducati significa trovarsi in una nuova dimensione. Lo sperano i citati Zarco e Miller e se lo augura Francesco “Pecco” Bagnaia. E Valentino Rossi? 15 punti dopo sette gare disputate sono davvero pochi. Avrebbe sperato in una serie decisamente migliore Rossi. Il nove volte iridato si presenta sul Sachsenring tra dubbi e perplessità riguardanti sia il suo livello di competitività attuale che il proprio futuro non più agonistico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Germania, ottavo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La FP1 prenderà il via alle 09.55, mentre la FP2 comincerà alle 14.10. Buon divertimento!

Credit: MotoGP. com Press