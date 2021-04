LIVE MotoGP, GP Doha in DIRETTA: prove libere, si parte alle 14.40 con le FP1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 – LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2

Il programma del GP Doha (2 aprile) – La presentazione del GP Doha – Le cinque risposte del GP Doha

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Si torna a girare sulla pista di Losai dopo l’esordio stagionale, team e piloti dovranno fin da subito adoperarsi per trovare la messa a punto ideale e arrivare pronti alle qualifiche e alla corsa domenicale.

Nella classe regina si prospetta un nuovo confronto tra le Yamaha e le Ducati. Lo spagnolo Maverick Vinales vorrà confermarsi ad altissimo livello, dopo lo splendido successo di domenica scorsa. Una prestazione molto consistente quella del Top Gun spagnolo alla luce delle difficoltà invece dei compagni di marca. Il riferimento è alla questione gomme che ha riguardato sia il team-mate Fabio Quartararo che Valentino Rossi.

Il “Dottore”, in sella alla M1 del Team Petronas, è incappato in una bruttissima prestazione in corsa, con il 12° posto finale a evidenziare ciò. Ancora una volta le criticità sulla gomma posteriore a limitare Valentino e comprenderne la causa non sarà facile. Di sicuro, Rossi, forte delle informazioni raccolte nel precedente fine settimana, cercherà di ribaltare il quadro e di essere all’altezza di chi comanda. Lo stesso proposito lo avrà il compagno di squadra Franco Morbidelli, anch’egli in difficoltà per una questione tecnica nella prima uscita.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.40 con la FP1, mentre la FP2 andrà in scena alle 19.00 italiane. Buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press