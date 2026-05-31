Jorge Martin è sincero: “Oggi Bezzecchi è stato impressionante. Ho ritrovato la fiducia dopo Barcellona”

Jorge Martin è soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato del Mugello la gara domenicale non ha lesinato in quanto ad emozioni, con il team Aprilia capace di piazzare una sontuosa doppietta (la Casa di Noale non aveva mai vinto in Toscana) davanti al pubblico di casa. Lo spagnolo ha provato a puntare al primo posto, ma oggi il suo vicino di box ne aveva di più e non si poteva battere.

La vittoria nella gara odierna è andata a Marco Bezzecchi che ha preceduto Jorge Martin per 3.5 secondi, mentre completa il podio Pecco Bagnaia a 5.0. Quarta posizione per Ai Ogura a 5.1, quinta per Fabio Di Giannantonio a 5.4, sesta per Pedro Acosta a 7.4, mentre Marc Marquez si accontenta della settima posizione a 10.7. Chiude ottavo Raul Fernandez a 13.3, quindi nono Fermin Aldeguer a 14.6 mentre completa la top10 Diogo Moreira a 21.3.

Al termine del Gran Premio d’Italia il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento di questo secondo posto. Dopo il fine settimana di Barcellona nel quale mi era successo di tutto ho recuperato un po’ la fiducia nella mia guida e nella mia moto. Devo ringraziare il team che ha messo in scena un lavoro davvero straordinario lungo tutto il corso del weekend. Devo essere sincero, ho un po’ sofferto in questi tre giorni ma la strada è quella giusta”.

Il nativo di Madrid prosegue nel suo racconto: “So che devo ancora lavorare tanto per proseguire in questo percorso di crescita. Oggi meglio di secondo non potevo fare. Marco Bezzecchi è stato davvero impressionante ha vinto con pieno merito e sono sicuro che per lui vincere in casa qui al Mugello ha un sapore davvero speciale. Forse aver provato a superarlo mi ha un po’ rovinato la gara. Nel finale quando sono salito al secondo posto potevo provare a rimontare ma non è stato possibile. Bezz l’ho invidiato molto – sorride – Fare podio qui è sempre speciale, figuriamoci vincere. Spero davvero di poter vivere anche io questa emozione in qualche gara spagnola”.