LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: perché è stata annullata la pole a Bagnaia. 17° Valentino Rossi, 6° Marquez

16.05 La classifica della Q2:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.3 1’38.862

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 1’38.951 0.089 / 0.089

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 345.0 1’38.991 0.129 / 0.040

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 341.7 1’39.061 0.199 / 0.070

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 1’39.103 0.241 / 0.042

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1’39.121 0.259 / 0.018

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.5 1’39.169 0.307 / 0.048

8 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 337.5 1’39.386 0.524 / 0.217

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 1’39.398 0.536 / 0.012

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 1’39.445 0.583 / 0.047

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 339.6 1’39.482 0.620 / 0.037

12 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.2 1’39.807

16.05 La classifica della Q1:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 334.3 1’39.253

2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 1’39.302 0.049 / 0.049

3 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 337.5 1’39.530 0.277 / 0.228

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 334.3 1’39.710 0.457 / 0.180

5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1’39.776 0.523 / 0.066

6 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 338.5 1’39.855 0.602 / 0.079

7 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.3 1’39.943 0.690 / 0.088

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 336.4 1’40.202 0.949 / 0.259

9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 336.4 1’40.408 1.155 / 0.206

10 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.4 1’40.444 1.191 / 0.036

30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 0.945 / 0.325

16.04 Ecco il momento in cui Bagnaia si è ritrovato la bandiera gialla davanti in curva 9. Dura lex, sed lex. Dura legge, ma è legge.

This is why @PeccoBagnaia‘s pole time was deleted! ❌ Yellow flags were out due to a crash for home favourite @_moliveira88! ⚠️#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/bNSezjLMyR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 17, 2021

16.03 Miglior qualifica della carriera per Luca Marini, ottimo ottavo. Il fratello Valentino Rossi era stato eliminato in Q1 e domani partirà 17°.

16.02 Desaparecido Vinales, addirittura 12° e ultimo nella Q2: è la costanza che manca storicamente allo spagnolo per vincere un Mondiale. Lo spagnolo recrimina per un tempo che gli è stato annullato per aver oltrepassato il track-limit.

16.01 Attenzione a Rins: la Suzuki di solito fatica in qualifica, invece lo spagnolo è addirittura secondo. Domani sarà l’uomo da battere? Si prevede comunque una gara molto equilibrata.

16.00 La commissione gara fa sapere che la bandiera gialla è stata esposta in curva 9 e Francesco Bagnaia non ha rallentato.

15.59 Il miglior italiano è dunque Franco Morbidelli, quinto. Applausi per Marc Marquez, sesto nonostante un braccio destro ed una spalla visibilmente doloranti.

15.58 Il fine settimana di Francesco Bagnaia è compromesso. Aveva dominato le qualifiche, invece partirà 11°. I due suoi migliori tempi sono stati vanificati dalle bandiere gialle esposte per le cadute di Zarco e Oliveira. Non è colpa sua, è solo sfortuna.

15.55 Dunque pole per Quartararo in 1’38″862. 2° Rins a 0.089, 3° Zarco a 0.129. Seguono Miller, Morbidelli, Marc Marquez, Aleix Espargarò, Marini, Mir, Oliveira, Bagnaia e vinales.

15.54 Davvero sfortunatissimo Bagnaia: gli sono stati cancellati due giri in questa Q2, uno per la caduta di Zarco ed uno per quella di Oliveira. Aveva dominato. Bandiera gialla sciagurata.

15.53 Ecco cosa è successo. Oliveira (Ktm) è scivolato nel corso del suo ultimo tentativo. Sono state esposte le bandiere gialle. Bagnaia arrivava poco distante, non ha rallentato e per questo gli è stato cancellato il tempo.

15.52 NOOOOOO!!! Beffa incredibileeeeeeeeeeeeeeee!!! Cancellato il tempo a Bagnaia. Fa malissimo.

15.51 Rins arpiona le prima fila con la Suzuki! E’ 3° a 0.457 da un entusiasmante Bagnaia! 6° Morbidelli, 7° Marquez, 9° Marini.

15.49 BAGNAIAAAAAAAAAAAAAA!!! CHE BOLIDEEEEEEEEEEEEEE!!! 1’38″494, TEMPO ALLUCINANTEEEEEEEEEE!!! Giro da urlooooooo!!! Rifila 0.368 a Quartararo, ma non è ancora finita!

15.49 MARQUEZ TERZO, ASSURDO! Che campione!

15.48 Sale Bagnaia, ma non abbastanza. 8°. Pazzesco giro di Marini, è quarto!

15.47 Miller è secondo a 0.199 dal francese.

15.47 Si migliora Quartararo. 1’38″862.

15.46 Quartararo si migliora di 23 millesimi al primo intermedio.

15.46 Torna in pista Marquez a 4 minuti dal termine.

15.45 La caduta di Zarco ha rovinato il primo tentativo di Bagnaia e Marini a causa delle bandiere gialle.

15.45 Quartararo al comando, seguono Morbidelli, Mir, Aleix Espargarò, Miller, Zarco, Vinales, Oliveira, Rins, Bagnaia, Marini.

15.44 Marquez continua a massaggiarsi il braccio ai box, evidentemente sente fastidio.

15.43 NOOOOO!! Cancellato il tempo di Bagnaia che non ha rallentato in regime di bandiere gialle dopo la caduta di Zarco!

15.42 Morbidelli terzo a 0.152 da Quartararo.

15.41 Bagnaia perde tanto nell’ultimo settore ed è 2° a 0.117 da Quartararo. 3° Mir con la Suzuki a 0.370. 4° A. Espargarò, 5° Vinales, 6° Miller, 7° Zarco, 8° Marini, 9° Morbidelli.

15.40 Cade Zarco che stava volando!

15.39 Subito davanti Quartararo in 1’39″028. 2° Aleix Espargarò con l’Aprilia a 0.424.

15.38 Marquez effettuerà un solo tentativo. Non vuole sforzare troppo la spalla. Dopo la Q1 si teneva il braccio destro, come se fosse intorpidito.

15.36 Gomme soft per Miller e Rins. Tutti gli altri montano media all’anteriore e soft al posteriore.

15.36 Marquez si toglie il casco, per il momento non scende in pista.

15.35 INIZIATA LA Q2! 15 minuti per definire la griglia di partenza del GP del Portogallo!

15.33 Favoriti per la pole Bagnaia, Quartararo e Zarco. Ma occhio anche a Miller, Vinales, Morbidelli. Difficile che Marquez possa spingersi oltre la seconda fila, ma mai dire mai…

15.32 La Q2 scatterà alle 15.35 e durerà 15 minuti.

15.30 Per Valentino Rossi è notte fonda. Domani partirà 17° e l’obiettivo sarà quello di andare in zona punti. Non è semplice andare avanti in questo modo per un nove volte campione del mondo.

15.29 Marc Marquez non sarà al 100%, forse nemmeno al 70. Eppure è sempre Marc Marquez, uno dei migliori piloti di tutti i tempi.

15.27: Di seguito la classifica della Q1:

1 93 M. MARQUEZ 1:39.253 2 36 J. MIR +0.049 3 73 A. MARQUEZ +0.277 4 44 P. ESPARGARO +0.457 5 33 B. BINDER +0.523 6 23 E. BASTIANINI +0.602 7 46 V. ROSSI +0.690 8 9 D. PETRUCCI +0.949 9 27 I. LECUONA +1.155 10 32 L. SAVADORI +1.191

15.25: Marc Marquez non migliora il suo crono (1’39″412), ma gli basta l’1’39″253 per passare in Q2 a precedere di 49 millesimi Mir, altro qualificato. Valentino Rossi conclude in settima posizione e quindi partirà 17° domani.

15.23: 1’39″302 per Mir che si porta 0″049 da Marc Marquez, mentre Alex Marquez è terzo in questa Q1 a 0″277. Valentino Rossi è sempre settimo a 0″690 dal crono di Marc Marquez.

15.20: Piloti in pista per il 2° run di questa Q1, funzionale alla qualificazione in Q2.

15.18: I piloti rientrano i box per prepararsi per il 2° run.

15.16: Eccolo qui! Marc Marquez fa il miglior tempo cin 1’39″253 con 146 millesimi di vantaggio su Mir e 0″277 sul fratello Alex. Valentino Rossi è settimo a 0″690.

15.14: Joan Mir si porta in vetta con il crono di 1’39″917 a precedere di 83 millesimi Pol Espargaro e 357 Valentino Rossi. Marc Marquez si prende un altro giro per lanciarsi.

15.12: Marc Marquez, Mir e Valentino Rossi cercheranno l’accesso alla Q2. Servirà centrare le prime due posizioni della Q1.

15.10: Via alla Q1!

15.08: Non ci sarà Nakagami in queste qualifiche per i postumi della caduta di ieri.

15.05: Fabio Quartararo si conferma super veloce sulla Yamaha. Il francese, sciorinando un passo costante sull’1’39″alto con una hard sul posteriore ha preceduto di 0″268 il portoghese Oliveira (KTM) e il francese della Ducati Pramac Zarco di 0″285. Bagnaia è quinto a 0″323 con la Ducati davanti a Morbidelli 0″336. Marc Marquez chiude la top-10 a 0″409 dal vertice, mentre Valentino Rossi è 15° a 0″831.

15.01: Di seguito i tempi aggiornati:

1 20 F. QUARTARARO 1:39.788 2 88 M. OLIVEIRA +0.268 3 5 J. ZARCO +0.285 4 12 M. VIÑALES +0.287 5 63 F. BAGNAIA +0.323 6 21 F. MORBIDELLI +0.336 7 73 A. MARQUEZ +0.380 8 43 J. MILLER +0.385 9 93 M. MARQUEZ +0.409 10 36 J. MIR +0.432

15.00: BANDIERA SCACCHI!!!!

14.58: Caduta in curva-8 per Marini, fortunatamente senza conseguenze.

14.57: Si abbassano i tempi per Bagnaia che si porta 0″323 (quarto) dalla vetta, davanti a Morbidelli 5° (+0″336).

14.54: 1’39″846 per Quartararo che sta lavorando con media/dura e un margine di 0″210 su Oliveira e 0″227 su Zarco. Risale la china Marc Marquez che ora è quinto e continua a migliorare con gomme usate. Bagnaia è ottavo a 0″418 a precedere Morbidelli e Binder. Valentino Rossi 13° a 0″773.

14.52: Maverick Vinales scala la classifica e si porta in quinta posizione a 0″307 dal team-mate Quartararo.

14.50: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 20 F. QUARTARARO 1:39.896 2 88 M. OLIVEIRA +0.160 3 5 J. ZARCO +0.274 4 43 J. MILLER +0.277 5 12 M. VIÑALES +0.307 6 36 J. MIR +0.324 7 33 B. BINDER +0.408 8 21 F. MORBIDELLI +0.496 9 63 F. BAGNAIA +0.535 10 44 P. ESPARGARO +0.619

14.47: Quartararo si conferma davanti con il crono di 1’39″896 a precedere di 0″160 Oliveira e di 0″274 Oliveira e di 0″274 di Zarco. Ottavo Morbidelli (+0″496) davanti a Bagnaia 9° (+0″535). Valentino Rossi 11° a 0″723, Marc Marquez 13° a 0″753.

14.45: Rovinosa caduta in curva-15 per Pol Espargaro e sofferente lo spagnolo della Honda che sbattuto violentemente la parte sinistra del corpo. Non ci dovrebbero però essere problemi.

14.44: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 20 F. QUARTARARO 1:39.896 2 88 M. OLIVEIRA +0.160 3 5 J. ZARCO +0.274 4 43 J. MILLER +0.277 5 12 M. VIÑALES +0.407 6 33 B. BINDER +0.408 7 21 F. MORBIDELLI +0.496 8 63 F. BAGNAIA +0.535 9 36 J. MIR +0.605 10 44 P. ESPARGARO +0.619

14.42: Quartararo impressionante con un altro giro sotto l’1’40”, mentre Morbidelli si porta in quinta posizione a 0″596 con una coppia di medie. Marc Marquez è decmo a 0″753, Valentino Rossi 17° a 1″265 con una coppia hard/medium.

14.40: Nel frattempo rischio in curva-14 per Marc Marquez che rischia la caduta, riuscendosi a salvare alla sua maniera.

14.38: Fabio Quartararo ottiene il miglior tempo di 1’39″896 con una coppia di medie a precedere Zarco di 0″274 e Oliveira di 0″493. Quarto Bagnaia a 0″535, Marc Marquez 8° a 0″753, Morbidelli 9° e Valentino Rossi 17° a 1″265.

14.36: Quartararo si porta in vetta con il crono di 1’40″080 a precedere di 299 millesimi Oliveira e di 407 Zarco. Marc Marquez è quarto a 0″569, Franco Morbidelli è settimo a 0″993 e Valentino Rossi 11° a 1″231.

14.34: Il portoghese Miguel Oliveira ottiene il best time in 1’41″296 a precedere di 218 millesimi Vinales e di 393 Marc Marquez. Siamo solo all’inizio…

14.32: Sulla pista tutti i piloti e occhio al cronometro per vedere cosa sapranno fare i piloti in questa simulazione del passo gara.

14.30: VIA ALLA FP4! Un turno importante per provare il passo gara.

14.27: Importante, dunque, la FP4 per verificare la consistenza di tutti i pacchetti a disposizione dei piloti.

14.24: Stesso discorso per Valentino Rossi e Marc Marquez: il “Dottore” ha siglato il 14° tempo a 0″868, manifestando ancora dei problemi soprattutto nell’ultimo settore del circuito, mentre l’asso nativo di Cervera si è classificato immediatamente alle spalle di Valentino (15° a 0″901 dalla vetta), facendo capire di non essere al top della condizione in un contesto meno “anomalo” di quello di ieri.

14.21: Fuori dalla Q2 dalle qualifiche dunque il campione del mondo 2020 Joan Mir che, in sella alla Suzuki, non è andato oltre il 12° crono di questa sessione a 0″774 dalla vetta.

14.18: A completare il roster della top-10 e dei qualificati alla Q2 troviamo la Ducati Pramac del leader del campionato Johann Zarco a 0″184, la Suzuki dello spagnolo Alex Rins a 0″284, la Ducati Factory dell’australiano Jack Miller (+0″301), l’altra Rossa dello Sky VR46 Avintia di un grande Luca Marini (+0″556), in grande feeling con questa pista, l’Aprilia dell’iberico Aleix Espargaró (+0″646), la KTM del portoghese Miguel Oliveira (+0″663) e la Yamaha Factory dello spagnolo Maverick Vinales (+0″698).

14.15: Per Martin una frattura al metacarpo del pollice destro, ancora da confermare la frattura al malleolo.

14.12: Portato al centro medico in ambulanza, si temono fratture agli arti inferiori per il talentuoso centauro iberico. Per via del crash, la sessione è stata sospesa per una decina di minuti per permettere l’intervento dei commissari sul tracciato.

14.09: Una FP3 condizionata dal brutto incidente dello spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 4′ circa dal termine. L’iberico ha perso il controllo della Rossa in curva-7 e l’impatto è stato molto forte.

14.06: Una grande dimostrazione di forza da parte di Quartararo, trionfatore nel GP di Doha, apparso decisamente in feeling con la sua M1 su questo tracciato. Tuttavia, sono ottime anche le indicazioni per Morbidelli e Bagnaia che si candidano a un ruolo di primattori in questo weekend lusitano.

14.03: Un super Fabio Quartararo è stato il più veloce delle prove libere 3: il pilota della Yamaha Factory ha fermato i cronometri sul tempo di 1’39″044, a precedere Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) di 0″051 e Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory) di 0″073.

14.00: Attenzione anche al catalano Pol Espargarò (Honda) ed al padrone di casa Miguel Oliveira, detentore del record del tracciato grazie alla pole che firmò lo scorso novembre in 1.38.892.

13.57: Il pluricampione iberico di Honda, al rientro dopo nove mesi di stop, si appresta a disputare la prima qualifica della stagione e potrebbe essere un’incognita per la Top10.

13.54: Yamaha insegue Bagnaia e le moto italiane con il francese Fabio Quartararo e lo spagnolo Maverick Vinales, mentre c’è interesse di vedere come si comporterà Marc Marquez.

13.51: Francesco Bagnaia insegue il primo posto in Q2, risultato che ha già ottenuto in occasione della prima prova del Mondiale lo scorso 28 marzo.

13.48: Tutto è pronto tra i sali e scendi di Portimao per scoprire la griglia di partenza dell’evento che scatterà domani a partire dalle 14.00.

13.45: Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terzo atto della MotoGP 2021.

12.08 Risultati e classifica FP3:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1’39.044

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.4 1’39.095 0.051 / 0.051

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 343.9 1’39.117 0.073 / 0.022

4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 348.3 1’39.228 0.184 / 0.111

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.5 1’39.328 0.284 / 0.100

6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 346.1 1’39.345 0.301 / 0.017

7 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 339.6 1’39.600 0.556 / 0.255

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1’39.690 0.646 / 0.090

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.4 1’39.697 0.653 / 0.007

10 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.2 1’39.742 0.698 / 0.045

11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 341.7 1’39.796 0.752 / 0.054

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1’39.818 0.774 / 0.022

13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 341.7 1’39.828 0.784 / 0.010

14 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.4 1’39.912 0.868 / 0.084

15 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 1’39.945 0.901 / 0.033

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 1’40.196 1.152 / 0.251

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 337.5 1’40.302 1.258 / 0.106

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 340.6 1’40.343 1.299 / 0.041

19 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 345.0 1’41.046 2.002 / 0.703

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’41.190 2.146 / 0.144

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 333.3 1’41.566 2.522 / 0.376

22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 336.4 1’41.568 2.524 / 0.002

12.07 La rivelazione della mattinata è Luca Marini, 7° a 0.556 da Quartararo.

12.06 Anche in casa Suzuki sorrisi a metà. Benissimo Rins, quinto, ma il campione del mondo Joan Mir dovrà passare per le forche caudine della Q1.

12.05 Mattinata agrodolce per la Yamaha Petronas. Se Franco Morbidelli sembra aver finalmente imboccato la giusta direzione, lo stesso non può dirsi per Valentino Rossi, 14° a 0.858 dalla vetta e, soprattutto, a ben 8 decimi dal compagno di squadra.

12.04 Nessuna Honda nelle prime dieci posizioni. Marc Marquez non è ovviamente ancora il pilota che dominava in lungo e in largo la MotoGP. In particolare appare evidente come non sia ancora così sicuro nelle curve verso destra, ovvero dove serve forzare molto con la spalla operata più volte.

12.03 Cosa ci hanno detto queste FP3? La Ducati è competitiva su questa pista sia sul giro secco sia sul passo gara. Il migliore nei long-run è stato Johann Zarco, leader del Mondiale. La Yamaha è pronta a lanciare la sfida con Quartararo e Morbidelli, mentre Vinales questa mattina ha fatto più fatica.

11.59 La Ducati Pramac fa sapere che c’è preoccupazione per Jorge Martin. Si parla di dolori importanti, anche se lo spagnolo è cosciente.

11.56 12° Mir, 14° Valentino Rossi, 15° Marc Marquez, 17° Petrucci, 18° Bastianini, 21° Savadori. Pesci grossi dunque sono finiti nella rete della Q1.

11.54 Fabio Quartararo chiude davanti a tutti le FP3 in 1’39″044, seguito da Morbidelli a 0.051 e da Bagnaia a 0.073. Bene gli italiani. Completano la top10 Zarco, Rins, Miller, Marini, Aleix Espargarò, Oliveira e Vinales. Questi dieci piloti si qualificano per la Q2.

11.53 Marc Marquez e Valentino Rossi sono fuori dalla top10 e disputeranno la Q1!

11.53 Bagnaia si migliora ed è terzo a 0.073 da Quartararo. Si salva Zarco, quarto a 0.184.

11.52 Ultimo tentativo per tutti. Morbidelli è 2°, ma non si sta migliorando. Caduto Alex Marquez, questo potrebbe compromettere il giro dei piloti se verranno esposte le bandiere gialle.

11.51 Risale Valentino Rossi, ma non basta ancora. E’ 12°. 3° Rins, 5° Bagnaia.

11.50 Marquez finisce lungo in frenata, dunque vanifica il primo tentativo.

11.50 Inizia ora il giro lanciato dei piloti. Ciascuno avrà a disposizione due tentativi. Ora sarà una lotta sul filo dei centesimi!

11.49 Doppia soft per Miller.

11.48 Quasi tutti i big montano gomme medie all’anteriore e soft al posteriore.

11.48 SI RIPARTE! 4’11” al termine delle FP3.

11.46 Ufficiale: si riparte alle 11.48!

11.45 Tra poco si ricomincia. Ricordiamo che il francese Zarco ha ben figurato sul passo gara, tuttavia è 11° nella classifica combinata dei tempi. Aspettiamoci ora una vera e propria bagarre negli ultimi 4 minuti del turno. Ci sarà tantissimo traffico in pista e non sarà semplice ottenere il tempo.

11.42 Jorge Martin viene portato via in barella. Gli è stato messo il collare. E’ dolorante, ma le sue condizioni non dovrebbero essere così serie. Lo spagnolo è sempre rimasto cosciente. Ora verrà portato in clinica mobile.

11.40 Jorge Martin (Ducati Pramac) è caduto alla curva 7.

🚩 RED FLAG 🚩 The session has been stopped due to a crash for @88jorgemartin at Turn 7💢 The Doha polesitter is being helped by the marshals#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/leWU1zMX2e — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 17, 2021

11.39 C’è apprensione per le condizioni di Jorge Martin, sempre disteso a terra.

11.36 BANDIERA ROSSA A 4’11” DAL TERMINE! Jorge Martin necessita di soccorsi, dunque gli organizzatori hanno sospeso le FP3. Con bandiere gialle sarebbe stato impossibile migliorare i tempi.

11.35 Al momento Quartararo, Morbidelli, Miller, Aleix Espargarò, Oliveira, Marini, Alex Marquez, Pol Espargarò, Rins e Bagnaia sono i top10. 12° Marc Marquez, 13° Mir, 14° Petrucci, 15° Vinales, 18° Valentino Rossi, 19° Bastianini, 21° Savadori.

11.34 Bandiere gialle a 5 minuti dal termine.

11.33 BRUTTA CADUTA per Jorge Martin. Lo spagnolo rimane a terra dolorante, anche se è cosciente.

11.33 Si migliora ancora Morbidelli e sale in seconda posizione a soli 51 millesimi da Quartararo. Ora soft al posteriore anche per Valentino Rossi.

11.32 Morbidelli risale ed è 3°, ma a ben mezzo secondo da Quartararo.

11.31 Squillo di Quartararo. Il francese vola in testa in 1’39″044, ben 301 millesimi meglio di Miller. Media all’anteriore e soft al posteriore per il francese.

11.30 Marc Marquez risale si migliora ed è 10° a 7 decimi da Miller. Ora iniziano tutti ad abbassare i tempi.

11.29 In questo momento Valentino Rossi è fermo ai box.

11.29 Media all’anteriore e soft al posteriore per Morbidelli.

11.29 Oliveira sale in quinta piazza a 0.543 da Miller.

11.28 La Ducati sta provando sulla carena un convogliatore d’aria integrato per migliorare il rendimento della moto a centro curva.

11.27 Jack Miller vola in testa in 1’39″345, fa meglio di 0.345 rispetto ad Espargarò. Non è una sorpresa, perché l’australiano della Ducati ha montato una coppia di gomme soft nuove.

11.26 Marc Marquez monta la soft al posteriore. Al momento è 11°, dunque fuori dalla Q2.

11.24 Davvero imponente il passo di Johann Zarco con le gomme medie. Il leader del Mondiale vuole dimostrare che non è un bluff.

11.23 GRAN TEMPO DI LUCA MARINI! Il fratello di Valentino Rossi è 2° con la Ducati Avintia VR46 a 0.071 dalla vetta. Per lui media all’anteriore e soft al posteriore.

11.22 Zarco si migliora con le medie, ma resta terzo a 0.249 da Espargarò.

11.22 18 minuti al termine delle FP3, si entra nel vivo.

11.21 Coppia di gomme soft per Jack Miller con la Ducati, che dunque prova il time-attack.

11.20 Valentino Rossi torna in pista con una coppia di gomme medie, le stesse di Bagnaia e Morbidelli.

11.19 Sale in vetta Aleix Espargarò in 1’39″690, 0.176 meglio di Bagnaia. E’ un tempo destinato a venire frantumato.

11.18 Aleix Espargarò (Aprilia), con una soft nuova al posteriore, sale in terza posizione a 0.178 da Bagnaia, che resiste ancora al comando con il tempo fatto segnare ieri nelle FP2.

11.17 Ricapitoliamo la top10 virtuale: Bagnaia, Zarco, Morbidelli, Quartararo, Oliveira, Mir, Rins, Miller, Marc Marquez, Aleix Espargarò.

11.16 Grande costanza per Vinales sul passo dell’1’40″4.

11.15 Fase di stasi di queste FP3. Per i time-attack dovremo attendere gli ultimi 15 minuti. Ora i piloti sono ancora concentrati sul passo. In questo senso sono arrivate buone risposte per Bagnaia, Zarco e Morbidelli, meno per Valentino Rossi.

11.13 La sensazione è che Marc Marquez non sia ancora così sicuro nell’utilizzo della spalla destra.

11.11 Marc Marquez al momento è nono a 0.473. Lo spagnolo si sta concentrando sul passo e, soprattutto, punta a recuperare la confidenza con la Honda.

11.10 Bagnaia, Rossi e Morbidelli sono rientrati ai box.

11.08 La classifica combinata delle prove libere vede invece davanti a tutti Bagnaia con il tempo di ieri (1’39″866), seguito da Zarco a 0.142 e da Morbidelli a 0.275. Valentino Rossi è 16°, appena dietro il fratello Luca Marini. 18° Petrucci, 20° Savadori, 21° Bastianini.

11.07 Zarco è al comando delle FP3 in 1’40″008 con 0.133 su Morbidelli e 0.212 su Bagnaia.

11.06 Oliveira risale in terza piazza con una Ktm più pimpante rispetto al disastroso avvio di Losail.

11.06 Incomprensione tra Nakagami e Morbidelli, che addirittura si toccano. Incredibile, la Yamaha Petronas del romano potrebbe aver riportato qualche piccolo danno.

11.05 Valentino Rossi sta utilizzando una gomma soft usata all’anteriore.

11.04 Risale Morbidelli, ora è 9°. Zarco sale in terza piazza a 4 decimi da Bagnaia.

11.03 Morbidelli e Rossi migliorano subito i tempi di ieri, ma ancora non basta. Il romano è 11° nella combinata a 0.839 da Bagnaia, il pesarese 15° a 0.922 dalla vetta.

11.02 Morbidelli e Rossi girano praticamente insieme, l’uno dietro l’altro.

11.01 1’40″5 per Zarco con la Ducati Pramac. Siamo a 7 decimi dal miglior tempo di ieri di Francesco Bagnaia.

10.59 Aleix Espargarò in testa con l’Aprilia. Occorre fare una distinzione: in questa sessione vi renderemo conto sia dei tempi delle sole FP3 sia della classifica combinata delle prove libere, ovvero la più importante per stabilire gli ammessi alla Q2.

10.57 Soft all’anteriore e media al posteriore per Valentino Rossi. Coppia di medie per Marc Marquez.

10.56 Doppia media anche per Vinales, Morbidelli e Quartararo.

10.56 Coppia di gomme medie per Francesco Bagnaia.

10.55 SEMAFORO VERDE! Subito in pista Marc Marquez.

10.53 Ci siamo. Le FP3 dureranno 45 minuti. Ricordiamo che solo i primi 10 della classifica combinata delle prove libere si qualificheranno per la Q2. Tutti gli altri dovranno disputare la Q1 che metterà in palio solo due pass per la Q2.

10.50 Nessun pilota ha mai vinto in tre classi differenti. Un quartetto si è invece imposto in due diverse categorie. Lo compongono Toni Elias (2003, 2004 in 250cc; 2006 in MotoGP); Alvaro Bautista (2006 in 125cc; 2007, 2008 in 250cc); Marc Marquez (2010 in 125cc e 2012 in Moto2) e Casey Stoner (2005 in 250cc, 2012 in MotoGP).

10.48 A proposito di costruttori, tra Jarama ed Estoril le due principali Case giapponesi hanno instaurato un autentico duopolio. Honda e Yamaha si sono spartite equamente i successi, raccogliendone 7 a testa! La Casa dei tre diapason detiene però il primato di affermazioni consecutive, avendone raccolte 4 di fila tra il 2007 e il 2010. Invece, a Portimao, l’unica vittoria è stata raccolta dalla Ktm.

10.45 Come si può facilmente evincere, sono solo due i centauri impostisi in più di un’occasione. Valentino Rossi è però l’unico in grado di primeggiare su due moto diverse. Il quarantunenne di Tavullia ha vinto tre volte sulla Honda e due sulla Yamaha.

10.43 I piloti più vincenti in 500/MotoGP nel GP del Portogallo.

5 – ROSSI Valentino [ITA] (2001, 2002, 2003, 2004, 2007)

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2008, 2009, 2010)

1 – LAWSON Eddie [USA] (1987)

1 – McCOY Garry [AUS] (2000)

1 – BARROS Alex [BRA] (2005)

1 – ELIAS Toni [SPA] (2006)

1 – PEDROSA Dani [SPA] (2011)

1 – STONER Casey [AUS] (2012)

1 – OLIVEIRA Miguel [POR] (2020)

10.40 Domenica la classe regina affronterà la sua 16ma edizione del Gran Premio di Portogallo. Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, il quale si è imposto in ben 5 occasioni (2001, 2002, 2003, 2004, 2007). Il Dottore detiene quindi anche il primato di affermazioni consecutive (quattro, tutte all’inizio del XXI secolo). Solamente un altro centauro in attività ha già trionfato nel GP lusitano. Si tratta del padrone di casa Miguel Oliveira, trionfatore nel 2020.

10.38 Curiosamente la prima edizione del Gran Premio del Portogallo andò in scena alle porte di… Madrid! Correva l’anno 1987 e si utilizzò tale denominazione per consentire all’autodromo spagnolo di Jarama di ospitare un GP e affiancarsi all’impianto di Jerez de la Frontera. Fu un episodio isolato e il primo appuntamento portoghese vero e proprio si disputò nel 2000, stavolta ospitato dalla pista dell’Estoril, rimasta in calendario per 13 stagioni consecutive, ovvero sino al 2012. Il ritorno, quasi casuale, è avvenuto nel 2020 e ha permesso di apprezzare la bellezza dell’autodromo di Portimao, che quindi potremo ammirare nuovamente a distanza di pochi mesi.

10.35 C’è grande attesa per capire sin dove potrà spingersi Marc Marquez. Ieri il fuoriclasse spagnolo è stato subito molto veloce dopo quasi un anno di inattività. La sensazione è che possa fare ancora meglio…

10.27 Al momento il solo Francesco Bagnaia sarebbe qualificato per la Q2. Tutti gli altri italiani hanno bisogno di un deciso cambio di passo.

10.19 La classifica combinata delle prove libere del venerdì:

1 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’42.464 20 1’39.866 16

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’42.528 14 1’40.206 19 0.340 0.340

3 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’43.060 15 1’40.285 15 0.419 0.079

4 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’42.278 18 1’40.328 18 0.462 0.043

5 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’42.536 17 1’40.336 14 0.470 0.008

6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’42.378 14 1’40.339 18 0.473 0.003

7 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’42.127 15 1’40.426 19 0.560 0.087

8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’42.443 20 1’40.490 19 0.624 0.064

9 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’44.000 16 1’40.592 16 0.726 0.102

10 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’43.036 12 1’40.611 8 0.745 0.019

11 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’42.781 14 1’40.732 18 0.866 0.121

12 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’42.382 12 1’40.743 15 0.877 0.011

13 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’44.602 14 1’40.761 18 0.895 0.018

14 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’45.335 10 1’40.907 13 1.041 0.146

15 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’43.013 19 1’41.125 17 1.259 0.218

16 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’43.539 16 1’41.140 16 1.274 0.015

17 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.774 14 1’41.183 15 1.317 0.043

18 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’42.957 12 1’41.187 16 1.321 0.004

19 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’43.243 20 1’41.216 21 1.350 0.029

20 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’45.325 13 1’41.836 13 1.970 0.620

21 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’44.967 20 1’42.461 16 2.595 0.625

22 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’43.702 19 1’42.921 18 3.055 0.460

10.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle FP3 del GP di Portogallo 2021 di MotoGP.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao, team e piloti dovranno darsi da fare per arrivare pronti alle qualifiche di domani e alla corsa domenicale. Per questo, nulla potrà

Marc Marquez sarà l’osservato speciale. Il campione iberico, dopo nove mesi di lontananza dal mondo delle corse, è tornato in sella alla propria Honda, avendo superato tutti gli accertamenti medici. Il grave infortunio al braccio destro, causato dalla rovinosa caduta del GP di Spagna del 2020, aveva costretto Marc a un lungo periodo di riabilitazione e allo stato attuale delle cose la forma non può essere al 100%. In più, su una pista probante sotto tutti i punti di vista, non sarà affatto semplice per l’iberico riuscire a mettere insieme delle tornate competitive.

L’equilibro dovrebbe regnare sovrano anche a Portimao. La Yamaha ha vinto le prime due gare con Maverick Vinales e Fabio Quartararo a Losail, ma in vetta al campionato c’è la Ducati Pramac del francese Johann Zarco, giunto secondo in entrambe le gare qatariane. Per questo, ora come ora, non c’è un vero e proprio favorito e il rientro di Marquez arricchisce di incertezza il contesto della massima cilindrata.

Valentino Rossi in cerca di una svolta. I primi due appuntamenti iridati hanno riservato poche soddisfazioni al “Dottore”, che ha dovuto fare i conti con i soliti problemi con le gomme. Un aspetto fondamentale per lui, dunque, sarà quello di seguire una strada efficace per mettere a punto la M1 sul suo stile di guida e non perdersi, invece, come è accaduto a Losail. Un aspetto in comune con il team-mate Franco Morbidelli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 alle ore 10.55, mentre la FP2 è prevista alle ore 15.10 italiane. Buon divertimento.

Credit: MotoGP.com Press