MotoGP, Francesco Bagnaia vola con la Ducati a Portimao! Molto bene Marc Marquez, è già 6°!

Il venerdì di Portimao si è concluso per la MotoGP con il miglior tempo siglato da Francesco Bagnaia nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round stagionale del Motomondiale e primo atto del lungo tour europeo. “Pecco” è stato estremamente efficace nella simulazione di qualifica, dimostrando un ottimo potenziale nel time-attack e fermando il cronometro in 1’39″866 in sella alla Ducati del team ufficiale.

Il piemontese si è messo alle spalle di oltre tre decimi il primo degli inseguitori, Fabio Quartararo, che ha pagato ben 340 millesimi dalla vetta sul giro secco effettuato nella fase finale del turno in condizioni di pista asciutta. Ottimi riscontri finalmente nel time-attack anche per la Suzuki, capace di inserirsi in terza e quarta piazza rispettivamente con il campione del mondo in carica Joan Mir (a 419 millesimi dalla testa) e con Alex Rins (a 0.462).

Buon quinto tempo per l’australiano Jack Miller con l’altra Ducati Factory, ma va evidenziata la prestazione oltremodo positiva di Marc Marquez. In una sessione disputata con asfalto quasi ottimale, il fuoriclasse di Cervera ha provato ad avvicinare il limite con la sua Honda firmando proprio all’ultimo tentativo un time-attack di grande spessore valevole per la sesta piazza assoluta a fine giornata, con meno di mezzo secondo di ritardo dal leader dopo nove mesi di stop per la frattura all’omero.

Completano la top10 (quindi l’elenco dei piloti virtualmente qualificati per il Q2) lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha), il francese Johann Zarco (Ducati Pramac), il portoghese Miguel Oliveira (KTM) ed il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda). Più attardati gli altri italiani: 13° un buon Luca Marini, mentre è solo 15° Valentino Rossi appena davanti all’Aprilia di Lorenzo Savadori. 18° e 20° Danilo Petrucci ed Enea Bastianini. Discorso a parte per Franco Morbidelli, che si è dovuto accontentare di un modesto 19° posto senza montare però gomma nuova nel finale per il time-attack.

CLASSIFICA FP2 GP PORTOGALLO 2021 MOTOGP

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 341.7 1’39.866

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1’40.206 0.340 / 0.340

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 1’40.285 0.419 / 0.079

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.4 1’40.328 0.462 / 0.043

5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 339.6 1’40.336 0.470 / 0.008

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.3 1’40.339 0.473 / 0.003

7 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1’40.426 0.560 / 0.087

8 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 339.6 1’40.490 0.624 / 0.064

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.3 1’40.592 0.726 / 0.102

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 332.3 1’40.611 0.745 / 0.019

11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 336.4 1’40.732 0.866 / 0.121

12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 335.4 1’40.743 0.877 / 0.011

13 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 331.2 1’40.761 0.895 / 0.018

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.3 1’40.907 1.041 / 0.146

15 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.2 1’41.125 1.259 / 0.218

16 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.5 1’41.140 1.274 / 0.015

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.5 1’41.183 1.317 / 0.043

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 328.2 1’41.187 1.321 / 0.004

19 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.2 1’41.216 1.350 / 0.029

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 335.4 1’41.836 1.970 / 0.620

21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 330.2 1’42.461 2.595 / 0.625

22 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 338.5 1’42.921 3.055 / 0.460

Credit: MotoGP.com Press