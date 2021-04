MotoGP, Fabio Quartararo: ora l’incognita è la costanza

Fabio Quartararo ha concesso il bis. Dopo la vittoria autorevole a Losail, è arrivato il sigillo a Portimao (Portogallo). Il centauro francese della Yamaha Factory sembra aver fatto un clic nella sua testa e nella gestione agonistica della domenica ha messo in mostra un grande miglioramento rispetto al passato.

Un aspetto che Marco Melandri, ex campione del Motomondiale e ora commentatore di DAZN, ha rivelato a OA Sport alcune settimane fa: “Quartararo ha l’esperienza dell’anno scorso gli sarà servita da lezione. Ha commesso degli errori e penso che sia cresciuto. Poi, possiamo girarci intorno fin quando vogliamo, ma correre con un Team Factory è diverso che farlo in Petronas, altrimenti non avrebbe avuto senso per lui cambiare. Gareggiando con una squadra con queste caratteristiche ha aggiornamenti costanti e una linea diretta con la Casa. Per questo io penso che i vantaggi saranno molteplici“.

I risultati della pista stanno dando ragione a Macho e ora la vera incognita sarà appunto la costanza, considerando che la M1 nei primi tre appuntamenti ha vinto sempre: due vittorie per Fabio e una per Maverick Vinales. In questo contesto, il transalpino sembra avere qualcosa di più in termini di guida e di approccio mentale rispetto all’iberico e la Yamaha potrebbe puntare in maniera decisa sull’astro nascente della categoria.

La M1 versione 2021 è un grande passo in avanti rispetto a quella del 2020 e di questo non può essere contento Franco Morbidelli, vista la disponibilità di una moto non super aggiornata. E pertanto, ci sono dei presupposti per vedere un Quartararo che può davvero prendersi l’iride, approfittando anche di un Marc Marquez ancora lontano dalla miglior condizione.

Credit: MotoGP.com Press