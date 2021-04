MotoGP oggi, GP Portogallo 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Ci siamo. Oggi, domenica 18 aprile, il circuito di Portimao (Portogallo) sarà teatro di grande sfide: è in programma il terzo round del Motomondiale 2021 e l’interesse non manca.

Nella classe MotoGP c’è tanta incertezza circa l’esito della corsa. Il francese della Yamaha Fabio Quartararo partirà dalla pole-position ed è il favorito per imporsi e bissare quanto fatto a Losail (Qatar). Il feeling del transalpino con la M1 è speciale e nel corso delle prove ha messo in mostra una grande velocità, abbinata alla costanza. Non sarà quindi facile per i rivali riuscire a contrastarlo.

A contendere la vittoria di tappa a Quartararo ci proveranno lo spagnolo della Suzuki Alex Rins e l’altro francese Johann Zarco, rispettivamente secondo e terzo della griglia di partenza di questa gara lusitana. Zarco, tra l’altro, vorrà portare a casa più punti possibili con la sua Ducati Pramac, essendo attualmente leader della classifica generale davanti al poleman.

Per quanto concerne la truppa italiana, Franco Morbidelli è il centauro meglio piazzato. Dalla quinta casella, il pilota della Yamaha Petronas sogna di ottenere un podio, per mettere da parte tanti cattivi pensieri venuti a galla dopo le due corse in terra qatariana. Pur disponendo di una M1 non super aggiornata, la prestazione espressa dal “Morbido” è notevole e per questo ne vedremo delle belle. Osservato speciale sarà Marc Marquez che, in sesta piazza, avrà come obiettivo quella di portare a termine la prova domenicale, visto che non mancano i dubbi sulle sue attuali condizioni fisiche.

Dovrà, invece, prodursi in una grande rimonta Francesco “Pecco” Bagnaia. Il ducatista aveva realizzato un tempo straordinario nel time-attack, ma ha dovuto fare i conti con una sanzione per non aver rispettato il regime di bandiere gialle. Conclusione: crono cancellato e 11° in griglia. Pertanto, questo rappresenterà un problema di non poco conto.

E Valentino Rossi? Il “Dottore” ancora una volta ha fatto tanta fatica. Il 17° posto nelle qualifiche è l’ennesima dimostrazione di tutte le criticità di questo momento e sperare in qualcosa di diverso in gara non è semplice. Vedremo che reazione potrà avere il nove volte iridato.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2021

Domenica 18 aprile

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

GP PORTOGALLO 2021 IN TV

La copertura televisiva del GP del Portogallo del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle gare domenicali (esclusi i warm-up). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP del Portogallo del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle gare domenicali (esclusi i warm-up).

STREAMING – Il GP del Portogallo del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMAZIONE TV8

Domenica 18 aprile

ore 17.35, Moto3, Gara, differita

ore 19.05, MotoGP, Gara, differita

ore 20.35, Moto2, Gara, differita

