Maverick Vinales si è visto cancellare il tempo buono durante le qualifiche del GP del Portogallo 2021 perché è andato sul verde, in maniera millimetrica. Lo spagnolo ha superato il track limit di un’inezia e dunque il crono timbrato sul circuito di Portimao non è stato ritenuto valido. Questo obbligherà il centauro della Yamaha a scattare dalla dodicesima piazzola nella gara di domani e dovrà cercare di rimontare in quella che è la terza prova del Mondiale MotoGP.

L’iberico ha palesato la sua delusione attraverso i canali ufficiali della scuderia di Iwata: “È difficile accettare la cancellazione dell’ultimo giro, perché non credo di essere andato sul verde. Non è chiaro se lo fossi o no, ma quella è la decisione e non possiamo farci niente, non voglio neanche parlarne troppo. Preferisco concentrarmi sul buon feeling che ho avuto con la moto, i miei ultimi due tempi mi avrebbero permesso di essere in prima fila“.

Il ribattezzato Top Gun ha proseguito: “Siamo migliorati molto rispetto a ieri, mi sento abbastanza forte sul ritmo, soprattutto con la gomma usata e anche la frenata è migliore. Domani dobbiamo lottare per rimontare dalla dodicesima posizione, mi trovo molto bene con la moto e questa è la cosa più importante“.

Foto: MotoGP.com Press