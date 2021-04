Alex Marquez oggi ha tagliato per la prima volta il traguardo nel Motomondiale 2021 andando a punti a Portimao, nel GP del Portogallo, terza prova del calendario iridato della MotoGP. A fine gara lo spagnolo ha parlato al sito speedweek.com.

Questo il bilancio della gara: “Il risultato va bene, ma la distanza dalla vetta è troppo grande. Non sono riuscito a ridurre il divario durante la gara, quindi alla fine ho deciso di desistere. Questa prova è stata importante per me dopo i ritiri in Qatar. Marc mi ha battuto nella prima gara finita insieme. Non mi piace. Ho provato a prenderlo, ma non ci sono riuscito“.

Sul ritorno in gara di Marc: “Questo è un giorno speciale per me e la mia famiglia. La sua performance è stata incredibile. Ha lottato fino alla fine e si è guadagnato il settimo posto. Il suo ritorno farà bene a tutti. Era molto contento della moto, questo è importante. Ma ci dice anche dove dobbiamo migliorare e allo stesso tempo ci offre un buon riferimento“.

Sulla prossima gara di Jerez: “La Honda era buona lo scorso anno. Le condizioni saranno migliori rispetto al 2020. Allora faceva molto caldo. Ma in realtà non importa quali siano le condizioni: dobbiamo lavorare e vogliamo continuare per la nostra strada“.

Foto: LaPresse