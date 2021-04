MotoGP, Valentino Rossi vs Luca Marini e Alex vs Marc Marquez: battaglie tra fratelli in pista a Portimao

Il Gran Premio del Portogallo 2021 verrà sicuramente ricordato in futuro per l’eroico ritorno in gara di Marc Marquez, capace di tagliare il traguardo in settima posizione dopo 9 mesi di stop per la frattura all’omero rimediata a Jerez de la Frontera nel GP di Spagna 2020. Il fuoriclasse di Cervera, già straordinario in qualifica con il sesto tempo, ha stretto i denti nell’arco dei 25 giri odierni mettendo in evidenza un buon passo nonostante una forma fisica abbastanza deficitaria.

L’otto volte campione iridato ha sfruttato alcune cadute per guadagnare un paio di posizioni, ma a conti fatti è stato il migliore dei piloti Honda all’arrivo davanti al fratello Alex. Nel secondo terzo di gara si è anche venuta a creare una situazione molto particolare a centro gruppo tra la nona e la dodicesima posizione, con due coppie di fratelli in battaglia sui saliscendi del circuito dell’Algarve.

Dopo dieci tornate la classifica vedeva infatti Marc Marquez 9° davanti ad Alex e Luca Marini 11° davanti al fratello Valentino Rossi. I primi due non sono mai entrati realmente in lotta l’uno contro l’altro, alla luce di un piccolo vantaggio divenuto sempre più ampio da parte del n.93, mentre i due VR46 si sono dati battaglia anche a distanza ravvicinata.

Il nove volte iridato, grazie ad un ritmo superiore, è riuscito a scavalcare Marini dopo alcune tornate di studio per poi incappare in una caduta che lo ha messo fuori gara a 11 giri dalla bandiera a scacchi. Quest’oggi, dunque, i due fratelli maggiori hanno avuto la meglio sui meno esperti in termini di ritmo, ma vedremo se in futuro la situazione si potrà ribaltare in determinati contesti.

Foto: LaPresse