MotoGP TV8, GP Portogallo 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara Portimao

Nella giornata di domenica 18 aprile andrà in scena il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Motomondiale 2021. I centauri torneranno a confrontarsi a Portimao a pochi mesi di distanza dalla gara che ha concluso la stagione 2020. A fine novembre fu proprio il padrone di casa Miguel Oliveira (Ktm) ad avere la meglio sulla concorrenza. Cionondimeno, il lusitano non è certo stato tra i protagonisti nei GP di Qatar e di Doha, disputatisi a Losail a cavallo di marzo e aprile.

Infatti sono stati i due alfieri della Yamaha, Maverick Viñales e Fabio Quartararo, a imporsi nei primi due appuntamenti stagionali. Tuttavia, il leader della classifica iridata della MotoGP è Johann Zarco (Ducati Pramac) che ha concluso in seconda posizione entrambe le competizioni disputate a Losail. Guardando ai centauri italiani, si cerca il riscatto. In particolare Francesco Bagnaia, nonostante il podio di gara-1, ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto. Sono, però, soprattutto Valentino Rossi e Franco Morbidelli a voler dare una svolta alla loro stagione, sinora del tutto anonima. Ce la faranno? Per scoprilo basterà seguire in TV il Gran Premio di Portogallo di MotoGP, Moto2 e Moto3. Ecco come.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le gare di tutte le classi.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta le gare di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

GP PORTOGALLO 2021 – PROGRAMMA QUALIFICHE E GARA

GUIDA TV8

DOMENICA 18 APRILE (ORARI ITALIANI)

17.30 Moto3, GARA (Differita)

19.00 MotoGP, GARA (Differita)

20.30 Moto2, GARA (Differita)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

DOMENICA 18 APRILE (ORARI ITALIANI)

10.00-10-20 Moto3, warm-up

10.30-10.50 MotoGP, warm-up

11.00-11.20 Moto2, warm-up

12.20 Moto3, GARA

14.00 MotoGP, GARA

15.30 Moto2, GARA

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA DI MOTOGP

LA CRONACA DEL WARM-UP

RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP MOTOGP

