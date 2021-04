MotoGP, gara 18 aprile: orario, programma GP Portogallo 2021, tv, streaming, guida Sky, DAZN e TV8

Ci avviciniamo al via del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Motomondiale 2021. Dopo il doubleheader al Losail International Circuit, i centauri della MotoGP riaccendono i motori per la prima competizione europea, la seconda della storia in questo particolare circuito che sorge nella regione dell’Algarve.

A Portimao c’è grande attesa per il ritorno in sella di Marc Marquez. Il pluricampione spagnolo si prepara al rientro nella serie dopo aver saltato tutto il 2020 e le prime due prove in Qatar in seguito ad una brutta caduta che lo vide protagonista in occasione del GP di Spagna (Jerez) dello scorso luglio. Il pilota iberico riprende il posto sull’Honda ufficiale al posto del tedesco Stefan Bradl che lo ha rimpiazzato dal GP della Repubblica Ceca 2020.

Il padrone di casa Miguel Oliveira è il favorito per la corsa di domani. L’alfiere della KTM ha dominato lo scorso novembre chiudendo davanti all’australiano Jack Miller (Ducati) ed a Franco Morbidelli (Yamaha/Petronas), pronto al riscatto dopo le difficoltà in Qatar.

Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP e su DAZN. TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) proporrà la differita dell’evento che potrà essere seguito in live streaming su SkyGo e NowTV. OA Sport vi aggiornerà tutta la giornata dal warm-up alla bandiera a scacchi del terzo atto del 2021.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP

Programmazione Sky Sport/DAZN

Domenica 18 aprile:

Ore 10.00-10.20, Moto 3, Warm Up,

Ore 10.30-10.50, Moto GP, Warm Up,

Ore 11.00-11.20, Moto 2, Warm Up,

Ore 12.20, Moto 3, Gara,

Ore 14.00, Moto GP, Gara,

Ore 15.30, Moto 2, Gara

Programmazione di TV8 (da confermare)

Domenica 18 aprile

17:45 – Gara Moto3

19:05 – Gara MotoGP

20:35 – Gara Moto2

DOVE SEGUIRE IL GP PORTOGALLO MOTOGP

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su SkyGo e NowTV

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta Live su OA Sport

