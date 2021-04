MotoGP, piove sul bagnato per Valentino Rossi. Caduto proprio quando iniziava a girare su tempi interessanti

I guai non vengono mai da soli. Piove sul bagnato nel box di Valentino Rossi: il “Dottore” deve leccarsi le ferite dopo la terza prova del Mondiale 2021 di MotoGP.

Il tracciato di Portimao (Portogallo) ha riservato ben poche soddisfazioni al centauro di Tavullia. Dopo una prestazione negativa nelle qualifiche valsa il 17° posto, Valentino è caduto in gara quando mancavano sette giri alla conclusione: la curva-11, nella 15ma tornata, è stata letale per le ambizioni del nove volte iridato.

Il target di Rossi era quello di centrare la zona punti, viste le oggettive difficoltà del time-attack. Stando ai cronologici, il ritmo non era neanche così male e la scelta della gomma dura sul posteriore sembrava dargli ragione, ma poi la “chiusa” d’anteriore…”Peccato per la caduta, stavo facendo una gara decente, ero più veloce, con la dura avevo un buon passo. Quando parti così dietro è difficile, ho perso tempo facendo un po’ di battaglie, ma stavo risalendo bene. Sarebbero stati punti importanti per il morale. Non so cosa sia successo, non mi aspettavo di finire a terra in quel punto“, il commento ai microfoni di Sky Sport del pilota della Yamaha Petronas.

Una situazione complicata, resa tale anche dall’alto livello di competitività della categoria nella quale vanno tutti molto forte. Resta la convinzione da parte del pilota nostrano che, trovando la strada, le chance per lottare con i più qualificati ci siano: “Non serve arrabbiarsi: sappiamo che se riesco a esprimere il mio stile possiamo essere competitivi, dobbiamo insistere. Portimao è una pista difficile, ora si va a Jerez: un circuito che mi piace moltissimo, l’anno scorso sono andato bene salendo sul podio, cercheremo di essere veloci“, le considerazioni di Valentino.

Credit: MotoGP.com Press