MotoGP, Franco Morbidelli e il limite di una Yamaha poco aggiornata nella lotta per il Mondiale

“E’ complicato così sorpassare quando sei 15 km/h più lento rispetto alla concorrenza“. L’aveva raccontata così Franco Morbidelli, poco dopo le qualifiche del GP di Portogallo sul tracciato di Portimao.

Il quinto posto del time-attack e il quarto nella gara hanno evidenziato quanto il “Morbido” abbia ritrovato lo smalto perduto nel doppio round iridato a Losail (Qatar), sede in cui il Mondiale 2021 di MotoGP ha preso il via. Lungo i saliscendi lusitani, invece, il centauro italiano ha avuto un posteriore meno nemico.

C’è però un’evidenza: Yamaha Spec-A. Morbidelli, infatti, deve fare i conti con una moto meno aggiornata rispetto ai suoi compagni di marca e allo stesso Valentino Rossi e lottare per il campionato in queste condizioni non è sicuramente molto confortante. La M1 2021, infatti, è molto cresciuta da una stagione all’altra e ne stanno giovando Fabio Quartararo e Maverick Vinales che si sono imposti nei primi tre round del campionato corrente.

Un aspetto di cui Franco è ben consapevole e che potrebbe portarlo anche lontano da Yamaha in futuro, non avendo grandi chance per giocarsela visto il materiale a disposizione.

Credit: MotoGP.com Press