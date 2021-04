MotoGP e F1 TV8: orari qualifiche di oggi, programma in chiaro, streaming 17 aprile

Il Motomondiale 2021 vedrà disputarsi oggi, sabato 17 aprile, le qualifiche del GP di Portogallo, con le prove ufficiali che si disputeranno a Portimao, e saranno valide per la terza tappa dei calendari di MotoGP, Moto2 e Moto3. Oggi sarà in pista anche la F1, con le prove libere 3 e le qualifiche ufficiali del GP di Emilia Romagna, seconda tappa del Mondiale, che andranno in scena ad Imola.

La trasmissione in tv in chiaro dei due eventi sarà affidata a TV8: per la F1 la programmazione oggi alle ore 12.00 prevede la differita delle prove libere 3, seguita alle ore 14.00 dalla diretta delle qualifiche ufficiali, mentre per il Motomondiale il palinsesto indica oggi alle ore 17.45 la sintesi in differita delle qualifiche ufficiali di Moto3, MotoGP e Moto2. Lo streaming sarà fruibile su tv8.it.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP

PROGRAMMA TV8 QUALIFICHE F1 E MOTOMONDIALE 17 APRILE

Sabato 17 aprile

12.00 F1, GP Emilia Romagna: prove libere 3, differita

14.00 F1, GP Emilia Romagna: qualifiche, diretta

17.45 Motomondiale, GP Portogallo: qualifiche, sintesi in differita Moto3, MotoGP, Moto2

In tv su TV8

In streaming su tv8.it

