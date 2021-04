Può essere soddifatto Francesco Bagnaia al termine del primo giorno di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao la Ducati di “Pecco” ha ottenuto il miglior crono di giornata di 1’39″866, dimostrando un’ottimo feeling con la GP21.

A sottolineare la prestazione del centauro della Rossa, da questo punto di vista, è stato anche il telecronista/commentatore di Sky Sport Guido Meda, considerando Bagnaia “La rivelazione della stagione“. A detta di Meda, infatti, il pilota italiano ha compiuto uno step in avanti in termini di maturazione di guida e di coscienza di sé. Ciò si traduce nella guida di una moto non semplice come la Ducati, portata su livelli decisamente alti.

Pertanto, in un contesto altamente qualificato come quello della top-class, la figura di “Pecco” potrebbe rivelarsi come un qualcosa di assai consistente, visto il suo modo di lavorare e la serenità dimostrata anche nell’accettare alcuni errori. Portimao pare dargli ragione e vedremo se le qualifiche e la gara in terra lusitana darà ulteriori conferme.

Di seguito il video:

VIDEO GUIDO MEDA LODA FRANCESCO BAGNAIA





Foto: MotoGP.com press