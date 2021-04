Il weekend del GP del Portogallo, terzo round del Motomondiale 2021, è finalmente arrivato. Da domani al 18 aprile motori accesi sul tracciato di Portimao e le emozioni non mancheranno di certo.

Un circuito impegnativo quello lusitano: saliscendi continui e necessità di trovare la quadra in termini di accelerazione e di conduzione di curva. Pertanto, tutti i turni di prove saranno importanti per le squadre, allo scopo di arrivare nel migliore dei modi alle qualifiche del sabato e ancor più alle gare di domenica in cui, come al solito, la gestione delle gomme sarà determinante.

In MotoGP il tema principale è il ritorno dello spagnolo Marc Marquez. L’asso nativo di Cervera, lontano dal mondo delle corse da circa 9 mesi a causa dell’incidente del GP di Spagna dell’anno scorso, ha avuto il via libera per tornare a gareggiare in questo fine settimana e la curiosità su quanto saprà fare non è poca. Non sarà facile per lui, considerando le caratteristiche della pista e pertanto il riscontro finale sarà tra gli aspetti più interessanti.

“Sono stati mesi difficili, ma finalmente è arrivato il momento più importante della mia riabilitazione, tornare in sella. Sento le farfalle nello stomaco. E’ il momento di divertirmi, tornare in MotoGP. Non sarò lo stesso Marc di prima, ho bisogno di tempo“, ha dichiarato Marc in conferenza stampa, aggiungendo: “Sarà un processo lungo per tornare quello di prima anche mentalmente. E’ stato molto strano, soprattutto all’inizio, guardare le gare alla tv. Sono pronto, anche se non sono ancora al 100%“.

Condizioni meteorologiche che potrebbero essere complicate per l’arrivo della pioggia: “Sono qui perché sono pronto per tornare in sella e guidare in qualsiasi condizione. Ho guidato qui una moto per l’ultima volta ed è andata bene. Il tracciato mi piace, tutti sono molto fiduciosi. In un’altra situazione direi che non mi importano il circuito e il tempo…Vedremo. Non vedo l’ora di tornare in sella alla mia Honda. Ho parlato con i tecnici giapponesi, stanno cercando di capire quale sia il problema, l’obiettivo è far sì che tutti i piloti abbiano un buon livello. I piloti ci sono, ma stanno ancora avendo nelle stesse difficoltà riscontrate prima che restassi fuori io, l’anno scorso. Questa mattina ho avuto un incontro nel box, comincerò subito con la moto di mio fratello e da lì comincerò a definire la mia moto per tornare al meglio“, ha sottolineato Marquez.

E dunque il target dello spagnolo è: “Sentirmi bene sulla moto, a mio agio. Non so dire che che Marc sarà. Vediamo come reagirà il mio braccio, finchè non giro non posso dirlo. Il top sarebbe avere un test privato ma non abbiamo questa opportunità…Sia i dottori sia io ci sentivamo pronti, è stata una decisione unanime. In Qatar la decisione era più sì che no ma non era una unanime così abbiamo deciso di aspettare. Avrò tempo più avanti per mettermi pressione, per ora devo pensare solo a tornare in sella. Mi aspetto di trovare dei rivali molto competitivi, tutte le moto sono Factory, il livello è davvero alto. Mi piacerebbe sentirmi diverso, negli ultimi 9 mesi ho guidato solo 3 volte, sarà difficile, mi faccio delle domande, ma tutto questo è un passo necessario, è il momento giusto. Ci sono dei piloti fortissimi, non mi sento nella loro stessa situazione ovviamente“.

