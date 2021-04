Sono andate in archivio, per quel che concerne il Motomondiale 2021, nella giornata di oggi, sabato 17 aprile, le ultime sessioni di prove libere e le qualifiche ufficiali del fine settimana del GP del Portogallo, disputate a Portimao e valide per la terza tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Nella Q2 della classe regina davanti a tutti c’è il transalpino Fabio Quartararo su Yamaha con il crono di 1’38″862, mentre l’australiano Jack Miller su Ducati è quarto a 0″199.

Il numero 43 del Ducati Lenovo Team, attualmente 9° in classifica mondiale con 14 punti dopo due gare, ha parlato al sito ufficiale della sua squadra a fine giornata: “Dopo l’operazione all’avambraccio destro ho iniziato subito il programma di riabilitazione e tutto sta procedendo come previsto“.

Sulle qualifiche: “La pista di Portimão mi piace molto e ho dei ricordi molto belli della gara dell’anno scorso, dove sono riuscito ad arrivare secondo dopo una emozionante battaglia con Morbidelli. Purtroppo quest’anno non sono al 100% della mia forma fisica ma, come sempre, cercherò di dare il massimo per portare a casa il miglior risultato possibile“.

Foto: MotoGP.com Press