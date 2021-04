Dopo il primo podio della carriera in MotoGp, Jorge Martin cerca conferme a Portimao nel Gran Premio del Portogallo di questo fine settimana. Lo spagnolo della Ducati Pramac è sicuramente l’esordiente che si è messo maggiormente in luce in questo avvio di campionato, con la pole in Qatar ed il successivo secondo posto davanti al compagno Zarco.

Martin è stato intervistato da un suo illustre connazionale, Jorge Lorenzo, sul proprio canale YouTube. Il pilota della del Team Pramac si è soffermato all’inizio su chi sia il suo idolo da bambino: “Da bambino ammiravo tanto Valentino. È bello poter gareggiare con lui, anche se sarebbe stato ancora più divertente sfidarlo durante i suoi anni migliori”.

Martin ha pochi dubbi sul futuro di Rossi in questa stagione, con una previsione molto netta nei confronti del campione della Yamaha: “Non credo possa vincere una gara quest’anno. Difficilmente sull’asciutto, magari avrà qualche chance sul bagnato”.

Nell’intervista Martin si è soffermato anche sui suoi inizi di carriera: “Ho iniziato a correre a sei anni. Poi, però, i miei genitori sono rimasti senza lavoro e il resto della famiglia mi ha aiutato economicamente. Devo ringraziare loro, il mio manager Albert Valera e Gresini”.

Lo spagnolo ha poi voluto ricordare proprio Gresini: “Fausto è stato l’unico a credere in me in un momento difficile. Mi ha dato un’opportunità quando nessuno mi prendeva in considerazione”.

Il Gran Premio del Portogallo vedrà anche il rientro in pista di Marc Marquez e proprio sul ritorno dello spagnolo si è soffermato il connazionale Martin: “Marc è stato il riferimento per tutti negli ultimi cinque anni, sarà impressionante vederlo in pista. Tutti vogliono batterlo, ma solo lui sa come sta realmente”.

