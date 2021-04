Oggi domenica 18 aprile (ore 14.00) si disputa il GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Il celeberrimo tracciato in terra lusitana è pronto per ospitare questa attesissima gara, la prima stagionale in Europa dopo l’apertura in Qatar. Si preannuncia un pomeriggio di fuoco, anche perché i valori in campo non sono ben delineati e può succedere di tutto.

Guarda in streaming live il GP di Portogallo su DAZN

Fabio Quartararo scatterà dalla pole position in sella alla sua Yamaha ufficiale e tenterà la fuga, ma alle sue spalle scalpitano la Suzuki di Alex Rins e la Ducati di Johann Zarco, leader del Mondiale che tenta un nuovo colpaccio. Jack Miller, con la Ducati ufficiale, partirà in quarta posizione davanti a Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), entrambi desiderosi di risalire la china.

Marc Marquez, al grande rientro dopo un lungo stop, occupa il sesto posto e spera di rendersi protagonista di una buona gara. Serve la rimonta antologica a Francesco Bagnaia, 11mo dopo che gli è stato levato il crono da pole-position. In difficoltà Valentino Rossi, soltanto 17mo e chiamato a una nuova gara in apnea.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP A PORTIMAO DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 A IMOLA DALLE 15.00

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV oltre che su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GP PORTOGALLO MOTOGP 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 18 APRILE:

10.00-10.20 Moto3, warm-up

10.30-10.50 MotoGP, warm-up

11.00-11.20 Moto2, warm-up

12.20 Moto3, gara

14.00 MotoGP, gara

15.30 Moto2, gara

GP PORTOGALLO MOTOGP 2021: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Warm-up e gara di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Warm-up e gara di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN.

Warm-up e gara di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Differita delle gare di tutte le classi su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite): MotoGP alle 19.00, Moto3 alle 17.30, Moto2 alle 20.30. Differita streaming anche su tv8.it, agli stessi orari.

Foto: MotoGP-com Press