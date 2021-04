Maverick Vinales commenta le prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale MotoGP 2021. Lo spagnolo di casa Yamaha chiude al settimo posto la FP2 con un distacco di 560 millesimi da Francesco Bagnaia (Ducati), leader della combinata dopo i due turni previsti.

Il vincitore del Gran Premio del Qatar ha affermato: “Non abbiamo avuto un buon feeling, non abbiamo grip. Abbiamo provato entrambe le gomme, ma il problema resta lo stesso. Sono contento per essere nella Top10 e di essere virtualmente in Q2″.

Vinales non è riuscito a trovare lo stesso ritmo del teammate Fabio Quartararo. Il transalpino è al momento al secondo posto della combinata davanti agli spagnoli Joan Mir ed Alex Rins, i due ufficiali di casa Suzuki.

Il catalano guarda a domani, pronto a contendersi la prima fila dello schieramento: “Dobbiamo capire alcune cose per stare tranquilli. Non avevamo un buon ritmo, ma quando abbiamo tagliato il traguardo abbiamo subito intuito quello che non andava. Sono cambiati molti aspetti dallo scorso anno e sono soddisfatto dei risultati che sto ottenendo”.

Foto: LaPresse