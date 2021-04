MotoGP, Marc Marquez subito veloce in FP1 a Portimao! Viñales in testa, 11° Valentino Rossi

Marc Marquez è tornato. L’otto volte campione del mondo ha fatto il suo debutto stagionale ufficiale in occasione della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021, lanciando un segnale importante al resto della griglia e a tutto il mondo. Lo spagnolo della Honda, al rientro dopo quasi nove mesi di stop a causa della frattura all’omero, ha chiuso la FP1 in terza posizione assoluta con soli 251 millesimi di ritardo dal miglior tempo di Maverick Viñales.

Il turno si è svolto in condizioni molto complicate, con un asfalto prevalentemente asciutto ma caratterizzato da molte chiazze d’acqua estremamente insidiose per i piloti. Le previsioni meteo sono incerte per il prosieguo del weekend, quindi questa FP1 potrebbe anche risultare decisiva (nel caso in cui dovesse piovere prima di FP2 e FP3) per assegnare i 10 pass diretti per il Q2 di domani pomeriggio.

Marquez, dopo un paio di tornate molto caute, ha cominciato progressivamente a spingere prendendo sempre più confidenza con la sua moto e con una pista (per giunta umida) su cui non aveva mai corso in passato a livello agonistico. Alla fine il nativo di Cervera ha stampato un notevole 1’42″378, mettendo in evidenza un buon stato di forma e tutto il suo talento in condizioni difficili. Buoni segnali anche per il vincitore del GP Qatar, Maverick Viñales (Yamaha Factory), capace di trovare fin da subito un buon ritmo per poi beffare sulla bandiera a scacchi la Suzuki di Alex Rins (2° a 151 millesimi) anche grazie ad un T4 decisamente efficace.

Bene anche la seconda Honda ufficiale di Pol Espargarò, 4° a 255 millesimi dalla vetta, mentre la Ducati si deve accontentare del 5° posto di Johann Zarco (Pramac), del 6° di Francesco Bagnaia (Factory) e dell’ottava piazza di Jack Miller (Factory). Completa la top10 il ternano Danilo Petrucci con KTM Tech 3, appena davanti a Valentino Rossi, 11° in sella alla Yamaha Petronas dopo aver completato 19 giri a 886 millesimi dal leader.

CLASSIFICA FP1 GP PORTOGALLO 2021 MOTOGP

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 1’42.127

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.3 1’42.278 0.151 / 0.151

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.2 1’42.378 0.251 / 0.100

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 337.5 1’42.382 0.255 / 0.004

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 342.8 1’42.443 0.316 / 0.061

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 334.3 1’42.464 0.337 / 0.021

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.2 1’42.528 0.401 / 0.064

8 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 341.7 1’42.536 0.409 / 0.008

9 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 334.3 1’42.781 0.654 / 0.245

10 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 329.2 1’42.957 0.830 / 0.176

11 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 327.2 1’43.013 0.886 / 0.056

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 333.3 1’43.036 0.909 / 0.023

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 1’43.060 0.933 / 0.024

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 329.2 1’43.243 1.116 / 0.183

15 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.2 1’43.539 1.412 / 0.296

16 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 338.5 1’43.702 1.575 / 0.163

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.3 1’44.000 1.873 / 0.298

18 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 333.3 1’44.602 2.475 / 0.602

19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 325.3 1’44.967 2.840 / 0.365

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 332.3 1’45.325 3.198 / 0.358

21 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.2 1’45.335 3.208 / 0.010

22 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.2 1’47.774 5.647 / 2.439

Credit: MotoGP.com Press