MotoGP oggi, GP Portogallo 2021: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky, TV8 e DAZN

Oggi, sabato 17 aprile, giorno di prove libere e di qualifiche per il GP del Portogallo, terzo round del Motomondiale 2021. Sulla pista di Portimao i team saranno a lavoro per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e delle gare domenicali.

Nella classe MotoGP il ritorno dello spagnolo Marc Marquez è stato il tema principale. L’iberico, in sella alla Honda, ha fatto vedere dei tempi notevolissimi, nonostante la sua lontananza dalle corse e una condizione fisica non al 100%. Il manico dell’asso nativo di Cervera, come si suol dire, è sempre quello e ne ha dato ancora una volta dimostrazione. Sarà interessante capire come Marc saprà affrontare le fasi delicate della FP3 e del time-attack.

Si preannuncia, in questo contesto, un confronto molto equilibrato. Francesco Bagnaia è stato il più veloce del venerdì e la Ducati sembra andare piuttosto bene, come i riscontri di “Pecco” certificano. Attenzione però alle Yamaha e alle Suzuki che hanno fatto vedere grande consistenza e velocità.

Parlare di Yamaha porta inevitabilmente a citare Valentino Rossi, in difficoltà nel corso del day-1 e ancora alla ricerca del set-up ideale. Ora come ora la M1 è una sorta di enigma per il “Dottore” e scopriremo se riuscirà a trovare una soluzione.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2021

Sabato 17 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

GP PORTOGALLO 2021 IN TV

La copertura televisiva del GP del Portogallo del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) e delle gare domenicali (esclusi i turni di prove libere e i warm-up). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP del Portogallo del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) e delle gare domenicali (esclusi i turni di prove libere e i warm-up).

STREAMING – Il GP del Portogallo del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 17 aprile

ore 17.45 sintesi Qualifiche MotoGP, Moto2, Moto3

Domenica 18 aprile

ore 17.35, Moto3, Gara, differita

ore 19.05, MotoGP, Gara, differita

ore 20.35, Moto2, Gara, differita

