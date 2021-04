MotoGP su TV8, GP Portogallo 2021: orario in chiaro, programma, diretta, differita qualifiche

Nella giornata odierna l’autodromo di Portimao sarà teatro delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terzo round del Motomondiale 2021. La pista lusitana è particolarmente spettacolare grazie ai suoi saliscendi che la rendono estremamente gradita ai piloti, i quali oggi si sfideranno per la pole position. In MotoGP sinora le Ducati hanno dettato legge, poiché nel double header di Losail i più veloci sul giro secco sono stati rispettivamente Francesco Bagnaia nel Gran Premio del Qatar e Jorge Martìn nel Gran Premio di Doha.

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP

LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE DI MOTOGP

VIDEO MARC MARQUEZ: “E’ ANDATA MEGLIO DI QUANTO MI ASPETTASSI”

Per quanto riguarda le categorie inferiori, in Moto2 sinora entrambe le pole position sono state appannaggio del britannico Sam Lowes, mentre in Moto3 i migliori al sabato sono stati Darryn Binder nel primo appuntamento stagionale e Jaume Masià nel secondo. Proseguirà il monopolio della Casa di Borgo Panigale nella classe regina? Qualcuno sarà in grado di battere Lowes? E in Moto3 avremo il terzo poleman diverso? Per avere risposta a queste domande, basterà seguire le qualifiche in TV. Come?

Guarda il GP di Portogallo live su DAZN

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

GP PORTOGALLO 2021 – PROGRAMMA QUALIFICHE

GUIDA TV8

SABATO 17 APRILE (ORARI ITALIANI)

17.45 – SINTESI in DIFFERITA delle QUALIFICHE di tutte le classi

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

SABATO 17 APRILE (ORARI ITALIANI)

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere3

13.35-13.50 Moto3, Qualifiche – Q1

14.00-14.15 Moto3, Qualifiche – Q2

14.30-15.00 MotoGP, prove libere 4

15.00-15.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

16.10-16.35 Moto2, Qualifiche – Q1

16.35-16.50 Moto2, Qualifiche – Q2

Foto: MotoGPpress.com