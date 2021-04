Fabio Quartararo ha vinto il GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Portimao. Il francese, scattato dalla pole-position, ha trionfato in terra lusitana ed è diventato il nuovo leader della classifica generale. L’alfiere della Yamaha ufficiale ha ingaggiato un meraviglioso duello con Alex Rins, ma l’alfiere della Suzuki ha caduto quando mancavano sei giri al termine.

A conquistare il secondo posto è stato uno strepitoso Francesco Bagnaia, autore di una meravigliosa rimonta dall’undicesima posizione in cui era era scattato dallo schieramento di partenza. A completare il podio è stato lo spagnolo Joan Mir: il Campione del Mondo, in sella alla Suzuki, ha beneficiato della caduta di Johann Zarco a cinque giri dal termine. Bel quarto posto di Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas: il romano è arrivato in scia a Bagnaia e Mir, non riuscendo però a trovare il guizzo per salire sul podio.

Settimo posto per lo spagnolo Marc Marquez, al rientro dopo 265 giorni di assenza. L’alfiere della Honda chiude alle spalle di Brad Binder (KTM) e Aleix Espargarò (Aprilia), ma davanti al fratello Alex Marquez. Buon nono posto per Enea Bastiani, soltanto undicesima l’altra Yamaha ufficiale di Maverick Vinales davanti a Luca Marini. Valentino Rossi è purtroppo caduto a dieci giri dal termine quando si trovava in undiesima posizione ed era in rimonta.

Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica finale del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul circuito di Portimao.

ORDINE D’ARRIVO GP PORTOGALLO MOTOGP 2021

1. Fabio Quartararo (Yamaha)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Joan Mir (Suzuki)

4. Franco Morbidelli (Yamaha)

5. Brad Binder (KTM)

6. Aleix Espargarò (Aprilia)

7. Marc Marquez (Honda)

8. Alex Marquez (Honda)

9. Enea Bastianini (Ducati)

10. Takaaki Nakagami (Honda)

11. Maverick Vinales (Yamaha)

12. Luca Marini (Ducati)

13. Danilo Petrucci (KTM)

14. Lorenzo Savadori (Aprilia)

15. Iker Lecuona (KTM)

16. Miguel Oliviera (KTM)

Rit. Johann Zarco (Ducati)

Rit. Alex Rins (Suzuki)

Rit. Valentino Rossi (Yamaha)

Rit. Jack Miller (Ducati)

Rit. Pol Espargarò (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA GP PORTOGALLO MOTOGP 2021

1 25 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 164.8 41’46.412

2 20 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 164.5 +4.809

3 16 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 164.5 +4.948

4 13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 164.5 +5.127

5 11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 164.4 +6.668

6 10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 164.3 +8.885

7 9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 164.0 +13.208

8 8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 163.7 +17.992

9 7 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 163.4 +22.369

10 6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 163.3 +23.676

11 5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 163.3 +23.761

12 4 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 162.9 +29.660

13 3 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 162.9 +29.836

14 2 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 162.3 +38.941

15 1 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 161.6 +50.642

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 157.2 1 Lap

Non classificati:

5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 164.5 6 Laps

42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 164.8 7 Laps

46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 163.1 11 Laps

43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 162.9 20 Laps

44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 150.7 21 Laps

