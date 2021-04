Valentino Rossi ha chiuso con una caduta il GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Portimao. Il Dottore, scattato dalla 17ma casella sulla griglia di partenza, si trovava in undicesima posizione ed era rimonta, ma è scivolato a dieci giri dal termine.

L’alfiere della Yamaha Petronas ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Stavo meglio in gara, dopo le qualifiche abbiamo migliorato il setting sulla moto e avevo un buon passo. Ho commesso un errore in curva 1 e poi ho perso tempo per sorpassare mio fratello Luca. Purtroppo poi sono caduto ed è un peccato perché potevo fare dei punti. Con le gomme dure ero veloce, ho fiducia per il futuro. Ho migliorato il setting in frenata e la dura davanti mi dava migliori sensazioni. Mi spiace per l’errore che ho commesso perché davvero potevo fare una bella gara, non ero lontano dal gruppetto che poi si è giocato il podio”. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Valentino Rossi.

VIDEO DICHIARAZIONI VALENTINO ROSSI

Foto: Lapresse