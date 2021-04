MotoGP, Francesco Bagnaia risponde presente su una pista favorevole alla Ducati

Non delude le attese Francesco Bagnaia al termine delle prove libere del Gran Premio del Portogallo, terza prova della MotoGP 2021. Il piemontese di casa Ducati ha dato spettacolo tra i sali e scendi dell’Algarve conquistando il miglior crono assoluto al termine delle due sessioni in programma.

Il teammate dell’australiano Jack Miller ha conquistato la leadership della FP2 e della combinata con il tempo di 1.39.886 con tre decimi di vantaggio sul francese Fabio Quartararo (Yamaha) e 419 millesimi sull’iberico Joan Mir (Suzuki). Il torinese si è mostrato soddisfatto al termine della giornata, consapevole di aver tra le mani una moto che può contendersi un posto senza problemi nella Top3.

In un circuito sulla carta favorevole alla casa di Borgo Panigale, Bagnaia non ha deluso con due turni molto convincenti. Nell’impianto che ha chiuso il Mondiale 2020, l’autore della pole-position nell’opening round di Losail ha tutte le carte in regole per far bene domani pomeriggio quando i protagonisti si contenderanno la pole-position.

A differenza di quanto accaduto nel deserto arabo, la Ducati non perde tanto nelle 15 curve del circuito portoghese, tracciato che presenta un lungo rettilineo principale in cui le moto italiane possono sfoderare la potenza del motore. Bagnaia e Miller, insieme alle moto private di Pramac con il francese Johann Zarco e l’iberico Jorge Martin, hanno tutte la possibilità di attaccare le Yamaha e prendersi un’importante rivincita dopo le due sconfitte rimediate in Qatar.

