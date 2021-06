LIVE F1, GP Francia 2021 in DIRETTA: prove libere a Le Castellet, attesa per la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Le Castellet, i team e i piloti cercheranno subito di trovare il set-up ideale per essere veloci in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Una pista che richiederà un buon compromesso tra alta velocità e stabilità in frenata. Le velocità di punta saranno molto importanti specialmente in gara dove sui lunghi rettilinei sarà possibile effettuare dei sorpassi. Ci sono tre frenate rilevanti di cui una molto severa, la staccata della Chicane Nord. L’alta velocità permette sì un buon raffreddamento dei freni, ma può essere critica la usura degli stessi. Un aspetto da valutare con particolare attenzione, quest’ultimo, in corsa. Sarà il confronto tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton a tenere banco. L’orange si presenta al via di questo fine-settimana in vetta alla classifica dei piloti con quattro lunghezze di margine su Lewis. Appare chiaro che la lotta sarà serrata.

Un weekend particolare anche per la questione legata alla pressione delle gomme che tanto ha fatto parlare nelle ultime ore. La FIA, dopo il comunicato della Pirelli sulle cause degli incidenti a Verstappen e al canadese Lance Stroll a Baku (Azerbaijan), ha deciso di inasprire i controlli onde evitare che qualche scuderia potesse trarre vantaggio su un diverso dato della pressione in termini di grip sul tracciato. Ferrari, in questo contesto, estranea perché sembrerebbe non essere coinvolta in questa faccenda. La priorità del Cavallino Rampante resta quella della top-5 e non sarà facile su una pista che per conformazione potrebbe far soffrire la SF21.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. LA FP1 prenderà il via alle 11.30, mentre il semaforo verde della FP2 ci sarà alle 15.00. Buon divertimento!

