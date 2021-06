Charles Leclerc è stato addirittura doppiato durante il GP di Francia 2021, settima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Le Castellet. Prestazione incolore da parte del pilota della Ferrari, che ha terminato in sedicesima posizione lontanissimo dalla zona punti. La sua monoposto non era minimamente performante su questo tracciato e il giovane del Principato non è riuscito a ripetersi al livello delle due pole-position conquistate tra Montecarlo e Baku. Livello troppo basso per la Scuderia di Maranello, come testimonia anche l’undicesimo posto del suo compagno di squadra Carlos Sainz (non doppiato).

Charles Leclerc ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “Oggi è stato molto difficile, tocca a noi analizzare bene e capire perché fossimo così lontani in gara. Sia Carlos che io abbiamo fatto tantissima fatica. Con me abbiamo provato un ultimo pit-stop alla fine, ripartendo con le medie per fare qualcosa di diverso, e anche con i settaggi sul volante, con la guida. Io ho provato di tutto, però alla fine mangiamo queste gomme troppo velocemente e dobbiamo capire perché”.

Il ferrarista ha poi concluso: “Migliorare? A breve termine non credo, perché è un problema abbastanza grosso, soprattutto qui. Abbiamo fatto tantissima fatica. Servirà tempo per risolvere il problema. Siamo ancora in tempo per fare bene per l’anno prossimo, ma dobbiamo veramente capire cosa ci sta rallentando”.

Foto: Lapresse