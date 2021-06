Oggi, domenica 20 giugno, si è disputata la gara del GP di Francia, settimo round del Mondiale 2021 di F1: sul tracciato di Le Castellet la Aston Martin ha visto andare a punti entrambe le vetture, con Sebastian Vettel nono davanti a Lance Stroll, decimo. A fine gara le loro dichiarazioni sono state affidate al sito ufficiale della scuderia.

Così Sebastian Vettel: “Penso che abbiamo dovuto fare qualcosa di diverso con la strategia oggi fermandoci tardi e ha funzionato abbastanza bene per noi con entrambe le vetture a punti. Sfortunatamente, sono uscito di pista nel primo stint e ho perso molto tempo perché stavo solo spingendo un po’ troppo forte. Senza quello, sarei stato più vicino al gruppo di vetture davanti e con gomme più fresche alla fine. Quindi forse avremmo potuto finire un po’ più in alto se le cose fossero state perfette. Difficile essere costanti in condizioni così ventose, difficili da giudicare per tutti, ma abbiamo fatto del nostro meglio ed è stata una buona prestazione di tutta la squadra con un passo gara competitivo”.

Queste le parole di Lance Stroll: “Mi sentivo a mio agio in macchina e siamo riusciti a tirare fuori un buon ritmo oggi. Il Paul Ricard è normalmente una pista con pochi sorpassi, ma sono riuscito a fare tutti i miei sorpassi in pista e non ai box. Le condizioni erano un po’ difficili là fuori perché il vento stava cambiando da un giro all’altro e c’era un po’ di degrado delle gomme in tutto il gruppo. Verso la fine della gara, molti piloti stavano lottando per il grip e siamo riusciti a trarre vantaggio per finire decimi. È stato un bel risultato guadagnato e una buona strategia sicuramente ha aiutato. Portare entrambe le vetture in zona punti è un risultato ottimo, soprattutto perché siamo partiti dalla diciannovesima posizione. Abbiamo fatto progressi con il nostro passo gara, ma abbiamo bisogno di guadagnare ulteriori posizioni al sabato per aiutare a far continuare il nostro costante piazzamento a punti“.

Le dichiarazioni di Otmar Szafnauer: “La F1 punta a massimizzare le possibilità a disposizione e, dopo una sessione di qualifiche vanificata dalla sfortuna nel caso di Lance e dal sottosterzo in quello di Sebastian, entrambi hanno disputato gare estremamente precise per andare entrambi a punti al Paul Ricard. Sebastian è partito bene, ha superato Esteban Ocon all’inizio, e la Ferrari di Carlos Sainz nelle fasi finali, ha gestito abilmente un primo stint pianificato da tempo con la gomma hard ed ha ottimizzato quella strategia per finire nono. Lance ha recuperato brillantemente dal 19° posto in griglia, si è portato subito al 16°, poi ha superato Kimi Räikkönen ed Antonio Giovinazzi in breve tempo. Il vento lo ha infastidito a volte, come capitato anche a Sebastian, ma ha affrontato la situazione in modo superbo, ha continuato a combattere le condizioni abilmente per tutta la gara, finendo appena dietro a Sebastian al 10° posto, con una guida davvero eccellente che lo ha visto finire nove posizioni davanti rispetto alla sua posizione di partenza“.

FOTOCATTAGNI