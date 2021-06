F1 su TV8, GP Francia 2021: orario, programma, diretta, differita gara in chiaro

Lo storico autodromo di Le Castellet si appresta a ospitare il Gran Premio di Francia, settimo round del Mondiale 2021 di Formula Uno. Lotta furibonda per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, reduci dallo “zero a zero” di Baku, che per una ragione o per l’altra ha lasciato insoddisfatti entrambi. L’olandese comanda la classifica generale con 4 punti di vantaggio sul britannico, il quale cercherà di ribaltare la situazione per tornare a fare da lepre. La Red Bull, invece, ha un “cuscinetto” di 26 lunghezze su una Mercedes dimostratasi in affanno sui tracciati cittadini.

In tema di Mondiale Costruttori, la Ferrari ha costantemente marcato più punti della McLaren nelle ultime tre gare disputate, guadagnando così la terza posizione provvisoria a discapito del team di Woking. Le due squadre sono comunque separate da soli 2 punti, pertanto la sfida è apertissima. La power unit Mercedes potrà fare la differenza sui lunghi rettilinei del Paul Ricard, dunque Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno verosimilmente correre in difesa, tenendo d’occhio anche il degrado degli pneumatici, che rischia di essere elevato sulla SF21 nel caso faccia molto caldo. In ogni caso, la Rossa è pronta a dare battaglia con tutte le sue armi a disposizione, come accaduto in ogni gara del 2021. Come seguire il Gran Premio di Francia in TV?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita la gara a partire dalle ore 21.30.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Francia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita su TV8.it.

PROGRAMMA TV8 GP FRANCIA F1 2021 OGGI

GARA

Domenica 20 giugno, ore 15.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Domenica 20 giugno, ore 21.30 – Differita TV8 in chiaro (8 Digitale Terrestre e 121 Sky)

