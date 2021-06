F1 oggi, GP Francia 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 19 giugno, andranno in scena le prove libere 3 e le qualifiche del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Le Castellet piloti e team sono chiamati alla super prestazione per ottenere un posizionamento in griglia di partenza adeguato.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI FRANCIA DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00

Si prospetta un nuovo confronto tra Red Bull e Mercedes per la pole-position: l’olandese Max Verstappen ha lanciato il guanto di sfida alla coppia delle Frecce Nere nel corso delle prove libere del venerdì e non vuol cedere. Tuttavia, l’impressione è che le monoposto di Brackley siano maggiormente performanti su questo circuito e possano realisticamente fare la differenza.

E la Ferrari? Come era stato detto in sede di presentazione dagli stessi piloti della Rossa, su questa pista c’è stato un ritorno alla realtà. Dopo i riscontri roboanti di Monaco e in parte di Baku, con due pole-position consecutive firmate dal monegasco Charles Leclerc, in questo caso la SF21 offre meno chance per essere così competitivi. La monoposto di Maranello fatica lungo i curvoni veloci di questo tracciato e paga dazio in termini di potenza rispetto ai concorrenti. Il target dunque sarà quello della top-5.

Di seguito il programma di oggi e come guardare in tv il weekend del GP di Francia di F1:

GP FRANCIA F1 2021 – PROGRAMMA

PROVE LIBERE

Sabato 19 giugno, ore 12.00-13.00 Prove libere 3

QUALIFICHE

Sabato 19 giugno, ore 15.00-16.00

GP FRANCIA F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere che sarà garantita da Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio di Francia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NOW.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8

Sabato 19 giugno

ore 21.25, F1, Qualifiche, differita

Domenica 20 giugno

ore 21.30, F1, Gara, differita

