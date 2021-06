F1 oggi, GP Francia 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 18 giugno, prende il via il weekend del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Le Castellet (Francia) siamo pronti a goderci lo spettacolo e i tecnici saranno subito al lavoro per definire gli assetti migliori in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Al Paul Ricard, come già accaduto in precedenza, sarà il confronto tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton a tenere banco. L’orange si presenta al via di questo fine-settimana in vetta alla classifica dei piloti con quattro lunghezze di margine su Lewis. Appare chiaro che la lotta sarà serrata.

Un weekend particolare anche per la questione legata alla pressione delle gomme che tanto ha fatto parlare nelle ultime ore. La FIA, dopo il comunicato della Pirelli sulle cause degli incidenti a Verstappen e al canadese Lance Stroll a Baku (Azerbaijan), ha deciso di inasprire i controlli onde evitare che qualche scuderia potesse trarre vantaggio su un diverso dato della pressione in termini di grip sul tracciato. Ferrari, in questo contesto, estranea perché sembrerebbe non essere coinvolta in questa faccenda. La priorità del Cavallino Rampante resta quella della top-5 e non sarà facile su una pista che per conformazione potrebbe far soffrire la SF21.

Di seguito il programma di oggi e come guardare in tv il weekend del GP di Francia di F1:

GP FRANCIA F1 2021 – PROGRAMMA

PROVE LIBERE

Venerdì 18 giugno, ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Venerdì 18 giugno, ore 15.00-16.00 Prove libere 2

GP FRANCIA F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere che sarà garantita da Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio di Francia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NOW.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8

Sabato 19 giugno

ore 21.30, F1, Qualifiche, differita

Domenica 20 giugno

ore 21.30, F1, Gara, differita

Foto: La Presse