VIDEO Mick Schumacher per la prima volta in Q2 a Le Castellet: il tedesco va però a muro

Max Verstappen ha conquistato la pole-position del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Le Castellet, l’olandese della Red Bull ha fermato i cronometri sul tempo di 1’29″990 a precedere le due Mercedes del britannico Lewis Hamilton (+0″258) e del finlandese Valtteri Bottas (+0″386). Quinto e settimo posto per le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (+0″850) e del monegasco Charles Leclerc (+0″997).

Un time attack da ricordare anche per Mick Schumacher. l figlio del grande Michael sulla Haas è riuscito a superare il taglio in una Q1, condizionata dalle bandiere rosse: prima Yuki Tsunoda è finito in testacoda alla prima esse non appena si è lanciato per il giro veloce e poi lo stesso Mick ,dopo aver concluso in maniera brillante il suo primo run 14ma piazza, ha commesso un errore simile a quello del giapponese perdendo il retrotreno della propria monoposto in curva-6. Un modo un po’ strano per ottenere questo risultato.

Di seguito il video dell’incidente di Mick Schumacher:

VIDEO INCIDENTE MICK SCHUMACHER





