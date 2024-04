Volley, Perugia tiene a bada la rimonta di Monza e vince gara-3: lo scudetto è a un passo

Perugia ha sconfitto Monza per 3-1 (25-15; 25-18; 24-26; 25-19) nella gara-3 della Finale Scudetto di volley maschile e si è così portata in avvio per 2-1 nella serie che assegna il tricolore. I Block Devils hanno dominato i primi due set andati in scena di fronte al proprio pubblico del PalaBarton, hanno poi subito il colpo di coda degli ospiti prima di scatenarsi nel quarto parziale e ora si trovano a un solo successo dalla conquista del secondo titolo della propria storia.

Perugia ha preso il controllo delle operazioni fin dalle prime battute dei tre set, spingendo continuamente e costantemente, senza lasciare fiato agli uomini di coach Massimo Eccheli. La rivelazione brianzola, al primo atto atto conclusivo per il club e tra l’altro da testa di serie numero 5 (dopo aver eliminato le corazzate Civitanova e Trento in gara-5), ha avuto una reazione nel terzo set salvo poi crollare sotto i colpi dei rossoneri e ora saranno obbligati a imporsi tra le mura amiche domenica pomeriggio per meritarsi la bella di spareggio.

Il sestetto di Angelo Lorenzetti ha ampiamente meritato il successo, trascinata dalla magistrale regia di Simone Giannelli e dalle folate del micidiale schiacciatore Oleh Plotnytskyi. In grande spolvero anche gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Wassim Ben Tara, bene i centrali Roberto Russo e Flavio Gualberto. Magistrale Wilfredo Leon quando è stato chiamato in causa. A Monza non sono bastati gli attaccanti Eric Loeppky, Stephen Maar e Ran Takahashi, al centro Gabriele Di Martino e Gianluca Galassi.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Perugia cerca l’allungo in avvio di primo set con un diagonale di Semeniuk e un ace di Flavio, ma Maar e Galassi rispondono presente (5-5). Monza sbaglia al servizio, Russo si scatena con muro e primo tempo (8-5). I brianzoli cercano di restare aggrappati con Takahashi (10-8), ma un tocco di seconda di Giannelli e un muro di Flavio valgono l’allungo per i padroni di casa (12-8). I Block Devils volano sulle ali dell’entusiasmo: mani-out, ace e pipe di Plotnytskyi (16-10), primo tempo di Russo, diagonali di Ben Tara e Plotnytskyi prima dei due ace di Semeniuk (21-12). Gli umbri amministrano e chiudono con il muro di Ben Tara.

Monza è più propositiva e lotta nel secondo set fino al 7-7. Simone Giannelli cade male da un muro e la sua smorfia di dolore è preoccupante per qualche istante, ma il capitano resta stoicamente in campo nonostante il fastidio alla caviglia destra (nulla di grave) e detta legge da gran fuoriclasse. Perugia vola via: mani-out di Plotnytskyi, diagonale di Ben Tara, errore di Takahashi, vicente di Plotnytskyi e 12-7. A seguire muro di Flavio e ace di Russo (15-8), Loeppky non basta a Monza per arginare i padroni di casa (19-11). La superiorità dei rossoneri è schiacciante (20-13), il finale è di gestione e chiude Semeniuk.

Serrato avvio di terzo set (7-7), poi Monza guadagna il break con un primo tempo di Galassi e un errore di Plotnytskyi (7-9). Perugia pareggia prontamente con un tocco di Giannelli e un vincente di Ben Tara, poi scappa via con un muro di Flavio e un ace di Plotnytskyi (12-10). Ben Tara è scatenato e con due sassate respinge il tentativo di rimonta da parte di Takahashi e Loeppky (18-16), ma si materializza un clamoroso ribaltone: errore al servizio di Perugia, ace di Galassi e attacco out di Ben Tara per il 18-19. Botta e risposta tra il subentrato Leon e Loeppky (22-24), Monza si guadagna due set-point ma Russo e Ben Tara li annulla di forza (24-24). Maar se ne procura un altro e chiude i conti con un ace.

Due muri di Ben Tara e due mani-out di Semeniuk per il 6-2. Takahashi e Mar non demordono (10-7 e 11-10). Si arriva punto a punto fino al 16-15, poi un muro di Giannelli e un diagonale di Ben Tara valgono il 19-15. Maar ha un paio di guizzi (19-17), poi sale in cattedra Leon con una parallela e due ace che valgono il 23-17. Ben Tara chiude i conti.