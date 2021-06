Domenica nera per la Ferrari, addirittura fuori dai punti con entrambe le vetture nel GP di Francia 2021. La settima tappa del Mondiale F1, andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Le Castellet, non ha sorriso per niente alle Rosse: Carlos Sainz si è fermato in undicesima posizione, Charles Leclerc è stato doppiato e non è andato oltre un mesto sedicesimo posto. Grandi criticità per il Cavallino Rampante, che ha compiuto passi indietro importanti rispetto a quanto di buono fatto vedere tra Montecarlo e Baku.

Il team principal Mattia Binotto ha analizzato in maniera amareggiata la prestazione della Ferrari in terra transalpina. Il leader della Scuderia di Maranello è stato molto chiaro ai microfoni di Sky Sport F1: “Passo gara insufficiente. A condizionare la gara dei due piloti il degrado gomme che è stato particolarmente elevato e si è manifestato a partire dal decimo giro. La squadra ha tentato due strategie diverse, fermando Leclerc due volte contro la sola sosta di Sainz ma nessuna delle due SF21 è giunta in zona punti“.

Binotto ha poi proseguito: “Siamo andati male non solo rispetto a Barcellona, ma rispetto a tutte le altre gare e anche a quanto visto venerdì, abbiamo disputato una brutta gara, fuori dai punti, una batosta pensando alla classifica costruttori. Qualcosa non ha funzionato. Abbiamo avuto tanto graining e non ce lo aspettavamo. Lo vedremo dalle analisi, tra le ipotesi c’è il surriscaldamento delle gomme. Analizzare e capire è sempre il primo passo per correggere“.

In conclusione: “Quest’anno a livello di temperatura delle gomme con il caldo siamo in difficoltà, erano problemi che sapevamo già di avere l’anno scorso e non c’è stata possibilità di intervenire perché sono stati congelati a livello regolamentare. Non voglio anticipare analisi perché sarebbero premature. Bisogna analizzare dati e parlare con i piloti“.

Foto: Florent Gooden – LPS