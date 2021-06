Un quinto e un settimo posto: è questo il risultato finale delle qualifiche del GP di Francia, settimo round del Mondiale 2021 di F1, per la Ferrari. La Rossa si è classificata così per effetto dei tempi dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, confermando di soffrire maggiormente rispetto ai circuiti cittadini affrontati a Monaco e a Baku.

Tuttavia, soprattutto grazie alla prestazione dell’iberico, la scuderia di Maranello ha ottenuto un riscontro che le consente di partire in un condizione di vantaggio rispetto ai rivali per il ruolo di terza forza in pista, ritenendo fuori portata la Red Bull (in pole con l’olandese Max Verstappen) e la Mercedes (in seconda e terza posizione con il britannico Lewis Hamilton e il finlandese Valtteri Bottas).

Ad analizzare quanto è emerso dal circuito di Le Castellet è stato il Racing Director del Cavallino Rampante Laurent Mekies: “Tutto considerato, una qualifica positiva. Eravamo arrivati qui consapevoli che i rapporti di forza in campo non sarebbero stati quelli visti in due circuiti atipici come quelli di Monaco e Baku e che le caratteristiche del Paul Ricard non si sposavano con quelle della SF21, ma siamo comunque riusciti a riaffermarci ancora una volta come la miglior squadra alle spalle dei due team in lotta per il Mondiale. In più, come già accaduto nelle tre qualifiche precedenti, abbiamo messo entrambe le nostre vetture davanti a quelle degli avversari diretti”, le considerazioni di Mekies (fonte: Ferrari.com).

Entrando nello specifico delle prestazioni dei piloti e delle chance domani in gara, il Racing Director ha aggiunto: “Carlos sta facendo un ottimo weekend, dimostrando la sua crescita: la sua qualifica è stata davvero buona. Charles non ha trovato il giusto feeling, soprattutto con l’anteriore, ma è comunque riuscito nel suo ultimo tentativo ad avvicinarsi a quella terza fila che era alla sua portata. Domani sarà una gara lunga e difficile, dove il comportamento degli pneumatici sarà cruciale: nella top ten tutti sono nella stessa condizione quindi ci giocheremo le nostre chance alla pari. Sappiamo che sul passo gara non siamo ancora dove vorremmo essere: ci prepareremo al meglio e continueremo a farlo nelle prossime settimane per dare ai nostri piloti un pacchetto sempre più competitivo“.

Foto: LaPresse