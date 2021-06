F1, GP Stiria 2021: programma, orari e tv. Si corre a Spielberg il 27 giugno!

Il GP di Francia è appena concluso, ma la Formula Uno non tira il fiato, poiché siamo nel bel mezzo di un trittico di gare una dopo l’altra. Da Le Castellet, ci si trasferirà a Spielberg, dove andrà in scena un double header. Domenica 27 giugno si correrà infatti la seconda edizione del Gran Premio di Stiria, inserito in calendario poche settimane orsono per sopperire alla cancellazione del GP di Turchia, il quale avrebbe avuto a sua volta sostituire quello del Canada.

Dunque si rimarrà per due settimane sul tracciato austriaco, proprio come avvenuto nel 2020, quando la pista peraltro ebbe l’onore di aprire in piena estate una stagione anomala. A differenza dello scorso anno, però, il Gran Premio di Stiria precederà quello di Austria, ancora programmato nella sua data originaria, ovvero il 4 luglio.

Gli orari del weekend saranno analoghi a quelli del fine settimana appena andato in archivio. D’altronde non ci sono fusi orari o novità particolari da gestire. Dunque, come seguire in televisione l’ottavo GP della stagione 2021 del Mondiale di Formula Uno?

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Stiria sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio di Stiria potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

GP STIRIA F1 2021 – PROGRAMMA

PROVE LIBERE

Venerdì 25 giugno, ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Venerdì 25 giugno, ore 15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 26 giugno, ore 12.00-13.00 Prove libere 3

QUALIFICHE

Sabato 26 giugno, ore 15.00-16.00

GARA

Domenica 27 giugno, ore 15.00

Foto: La Presse