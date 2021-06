Kimi Raikkonen non è certo soddisfatto delle sue qualifiche del Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. L’ex campione del mondo 2007 è stato eliminato già nella Q1 con un diciassettesimo posto assolutamente deludente, specialmente pensando all’ottimo trend della scuderia Alfa Romeo.

Le attenuanti, tuttavia, non mancano. “Ice Man”, dopotutto, non ha potuto effettuare il suo tentativo finale, per colpa dell’incidente di Yuki Tsunoda, che ha portato alla chiusura anticipata della Q1, dato che mancava circa un minuto alla conclusione della prima manche delle qualifiche.

Il commento di Kimi Raikkonen parte proprio da questo aspetto: “Recentemente le bandiere rosse sembrano distruggere continuamente i miei giri nei momenti decisivi. Stavo andando bene, il mio crono sarebbe stato buono, ma quando è uscita la bandiera rossa il gioco era finito. Alla fine, è così e non c’è niente che io possa fare al riguardo. La diciassettesima posizione in griglia non è certo l’ideale, ma domani è un altro giorno: ieri il nostro passo gara era interessante, quindi cercheremo di ottenere qualcosa di buono da un sabato deludente”.

FOTOCATTAGNI