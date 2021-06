Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP di Francia 2021, settima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Le Castellet. Il britannico è scattato dalla seconda posizione e al via è riuscito a prendere il comando della gara grazie a un errore di Max Verstappen in curva 1, ma successivamente ha subito l’undercut da parte dell’olandese. Il sette volte Campione del Mondo è tornato in testa quando l’alfiere della Red Bull si è fermato per una seconda volta ai box, venendo però sorpassato da Verstappen nel corso del penultimo giro.

Il pilota della Mercedes ha dichiarato subito dopo l’arrivo: “Congratulazioni a Verstappen, loro hanno fatto un grande lavoro. Noi eravamo reduci da un venerdì difficile, sono comunque contento del lavoro fatto. Non abbiamo vinto, non avevamo più gomme, ma è stata comunque una bella gara. Dobbiamo trovare un po’ di velocità, perdiamo del tempo sul rettilineo e dobbiamo capire il motivo se è resistenza o potenza. Non so come abbiamo perso la posizione con l’undercut, è stato potente ed è stato sorprendente uscire dai box e trovarmelo davanti. La loro strategia è stata migliore“.

Hamilton ha poi concluso: “Quando Verstappen è rientrato una seconda volta ho deciso di restare fuori per provarci, quando mi ha raggiunto era troppo più veloce e non ho potuto fare nulla“.

ORDINE D’ARRIVO GP FRANCIA 2021 F1

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA: VERSTAPPEN A +12 SU HAMILTON

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI: LA MCLAREN GUADAGNA TANTO SULLA FERRARI

FOTOCATTAGNI